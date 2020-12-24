|
Трамп пытается максимально "подгадить" Байдену? Захарова "раскрыла" гамбит с кибератакой на США
24 декабря 2020, 20:40 • 28 • Политика
Захарова назвала возможную цель обвинения России в кибератаке на ведомства США. "Это попытка помешать избранному президенту Байдену наладить сотрудничество с Москвой", - предположила официальный представитель МИД России.
Уходящая администрация президента США Дональда Трампа пытается напоследок максимально усложнить работу Джо Байдену и его команде. Такое предположение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения России в масштабной кибератаке на американские компании и государственные ведомства.
Речь идёт о словах главы Госдепа США Майка Помпео. Он заявил, что "достаточно чётко" можно сказать об участии России в недавней крупномасштабной кибератаке на системы государственных ведомств в США.
- ответила на это Мария Захарова.
Напомним, что на минувшей неделе хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США, отвечающее за борьбу с хакерами. Также под удар попали Министерство финансов США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. Кроме того, на взлом пожаловались в Microsoft.
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 декабря 2020, 08:50
|
22 декабря 2020, 03:35
|
20 декабря 2020, 04:50
|
22 декабря 2020, 03:35
|
21 декабря 2020, 10:10
|
19 декабря 2020, 08:40
|
19 декабря 2020, 21:30