Трамп пытается максимально "подгадить" Байдену? Захарова "раскрыла" гамбит с кибератакой на США

Уходящая администрация президента США Дональда Трампа пытается напоследок максимально усложнить работу Джо Байдену и его команде. Такое предположение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения России в масштабной кибератаке на американские компании и государственные ведомства.

Речь идёт о словах главы Госдепа США Майка Помпео. Он заявил, что "достаточно чётко" можно сказать об участии России в недавней крупномасштабной кибератаке на системы государственных ведомств в США.

Нельзя исключать, однако, что истинная цель новых обвинений в наш адрес - это попытка помешать избранному президенту Байдену наладить сотрудничество с Москвой,

- ответила на это Мария Захарова.

Напомним, что на минувшей неделе хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США, отвечающее за борьбу с хакерами. Также под удар попали Министерство финансов США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. Кроме того, на взлом пожаловались в Microsoft.