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Трамп пытается максимально "подгадить" Байдену? Захарова "раскрыла" гамбит с кибератакой на США

24 декабря 2020, 20:40  •  28 • Политика
Захарова назвала возможную цель обвинения России в кибератаке на ведомства США. "Это попытка помешать избранному президенту Байдену наладить сотрудничество с Москвой", - предположила официальный представитель МИД России.
Уходящая администрация президента США Дональда Трампа пытается напоследок максимально усложнить работу Джо Байдену и его команде. Такое предположение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения России в масштабной кибератаке на американские компании и государственные ведомства.
Речь идёт о словах главы Госдепа США Майка Помпео. Он заявил, что "достаточно чётко" можно сказать об участии России в недавней крупномасштабной кибератаке на системы государственных ведомств в США.
Нельзя исключать, однако, что истинная цель новых обвинений в наш адрес - это попытка помешать избранному президенту Байдену наладить сотрудничество с Москвой,
- ответила на это Мария Захарова.
Напомним, что на минувшей неделе хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США, отвечающее за борьбу с хакерами. Также под удар попали Министерство финансов США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. Кроме того, на взлом пожаловались в Microsoft.

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