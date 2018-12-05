«Трамп путает страны, Саркози не разбирается в религии»: Figaro назвала «тонкое понимание географии» успехом Путина

Французская газета раскрыла важный фактор международного успеха российского лидера Владимира Путина. Журналисты издания Figaro пишут, что вот уже на протяжении многих лет Россия выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов. И причина - великолепное образование президента России. А именно - «тонкое понимание географии». Ведь другие западные лидеры сильно проигрывают в этом плане, так как «Трамп путает страны, Саркози не разбирается в религии».

Знание политической карты мира и осведомленность в чертах каждого государства в конечном счете играют важную роль в успехе России на международной арене.

Эксперты даже приводят пример, когда Путин прервал выступление министра сельского хозяйства Александра Ткачева, который говорил о поставках свинины в Индонезию.

Путин тогда заметил, что в докладе явно ошибка, так как в этой стране ислам исповедуют 87% населения. И какие уж тут поставки свинины.

«В отличие от других мировых лидеров, он осознает связанную с культурой разницу в образовании и складе ума других народов, - отмечают эксперты. - И именно это позволяет ему вести более тактичную, взвешенную и продуманную политику».

Против Путина много лет выступают западные лидеры, которые вообще «не смыслят в этих вопросах ничего». Мол, Трамп путает страны, а Саркози не разбирается в религии.

«Николя Саркози и Джордж Буш не знали разницы между шиитами и суннитами в начале своих президентских сроков, что привело к катастрофе в их политике на Ближнем Востоке, - приводят простые примеры эксперты. - А Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, а Эммануэль Макрон называет Гвиану, французское владение в Южной Америке, - островом».

Незнание географии ведет к полному провалу не только в международных отношениях, но и в важных политических вопросах. А кроме того, западные лидеры гонятся лишь за краткосрочной выгодой, вместо того чтобы выстраивать долгие стабильные отношения с другими государствами. А еще, говорят эксперты, незнание таких тонкостей ведет к появлению двойных стандартов, которые рушат репутацию не только самого лидера, но и его страны.

К примеру, в Мали исламисты считались противниками французских интересов, но в Сирии рассматривались как союзники против Башара Асада, напоминают журналисты.

Конечно, не могло не сказаться слабое европейское или американское образование, отмечает Figaro.

«География не входит в обязательную школьную программу в США, а во французских учебных заведениях географии почти не уделяют времени», - говорят журналисты.

С другой стороны, слабое образование не оправдывает полное отсутствие интереса у многих западных лидеров.

«У них нет четкой долгосрочной стратегии, и это ведет к серьезным геополитическим ошибкам, за которые сейчас приходиться расплачиваться всему миру. Например, появление ИГ (запрещена в России) - следствие разрушения Ирака американцами в 2003 году, - утверждают эксперты. - Однако именно это объясняет, почему Россия во всех регионах мира постоянно выходит победителем из большинства мировых конфликтов». Все дело в четкой, осознанной и сильной стратегии.