Трамп пугает Эрдогана, пока турецкая армия обстреливает курдов • 105 • Аналитика









Антитурецкое выступление Трампа

Действующий хозяин Белого дома известен всему миру как человек эмоциональный и эпатажный, не скупящийся на резкие заявления. Если что-то идет не так, как хотелось бы Трампу, он легко позволит себе и ругань, и угрозы. Так произошло и в этот раз. Гнев американского президента вызвала Турция, готовящаяся к боевым действиям против сирийских курдов. Накануне анонсированной турецким руководством военной операции Дональд Трамп выступил с очень резким заявлением.



Я уже заявлял ранее, и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, сочту недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я уже делал так раньше!),



— написал Трамп на своей странице в Twitter.



Также американский президент подчеркнул, что Турция, вместе с европейскими странами, должна следить за захваченными боевиками террористических организаций, и не забыл напомнить, что США якобы внесла самый большой вклад в борьбу с ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Теперь же, по мнению Трампа, настала очередь других стран бороться с терроризмом в регионе.



Последнее утверждение, кстати, не стало ни для кого новостью. Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении вывести войска США из Сирии. Приписывая победу над сирийскими террористическими группировками американцам, в действительности Трамп руководствуется соображениями экономии финансовых средств. Он считает, что Вашингтону стоит тратить деньги не на ведение войн в Афганистане, Сирии, Ираке или Ливии, а на развитие внутренней инфраструктуры и на общее повышение возможностей американских вооруженных сил.



С Трампом, разумеется, не согласны в Пентагоне, где получают деньги именно на ведение войн, но в данном контексте позиция американских генералов имеет меньшее значение. Трамп своим выступлением подчеркнул, что агрессивно настроен в отношении бывшего важнейшего союзника США на Ближнем Востоке – Турции.







США на словах против операции, на деле развязали Турции руки

Начиная с конца 1940-х – начала 1950-х годов Турция играла ключевую роль в военно-политических планах американского руководства. Тогда Турция граничила с Советским Союзом и представляла для американцев очень большой интерес с военной точки зрения.



Во-первых, американская армия могла пользоваться турецкими аэродромами и военными базами, размещать ракеты, нацеленные на южные города Советского Союза.



Во-вторых, с территории Турции было очень удобно вести разведывательно-диверсионную деятельность против СССР, а также против Сирии, Ирака, а после исламской революции – и Ирана.



К настоящему времени Турция обладает вторыми по численности вооруженными силами в НАТО после США. И американское руководство до последнего времени предпочитало с Турцией считаться. По крайней мере, десятилетиями Вашингтон закрывал глаза на любые нарушения прав человека в Турции, будь то курдский вопрос или наличие десятков тысяч политических заключенных – коммунистов и социалистов.





Но с приходом к власти амбициозного и претендующего на самостоятельную роль в ближневосточной и даже мировой политике Реджепа Эрдогана ситуация стала меняться. Турецкого президента сейчас считают на Западе «неоосманистом», подчеркивая, что он хотел бы восстановить былую мощь Османской империи и поэтому вмешивается в дела тех стран, которые прежде в состав этой империи входили и, прежде всего, Ирака, Сирии и Ливии как наименее стабильных в политическом отношении и, значит, более слабых стран.



Серьезным ударом по американо-турецким отношениям стала поддержка Соединенными Штатами сирийских курдов. Для Анкары нет ничего страшнее курдского национального движения, посягающего на территориальную целостность Турции, и Эрдоган не раз грозился навсегда покончить с курдскими повстанцами в Сирии. Их он, кстати, называет исключительно террористами и обвиняет Вашингтон в поддержке террористических группировок. Но для США сирийские курды – важный союзник в борьбе против Башара Асада и, кроме того, перспективная сила для переформатирования всей политической карты Ближнего Востока (курдское государство может стать противовесом арабским странам, Ирану и Турции).







В Вашингтоне понимают, что турецкие вооруженные силы, будучи мощными и хорошо подготовленными, смогут если не полностью уничтожить курдские формирования на севере Сирии, то, по крайней мере, нанести по ним серьезнейшие удары, которые максимально ослабят сирийских курдов. И турецкая военная операция, таким образом, рассматривается как прямое препятствие для реализации американской стратегии в Сирии.



В то же время, идти на открытую конфронтацию с Турцией США не захотели. Поэтому в Сирии начался отвод американских войск с тех позиций, которые они занимали на севере страны. Вывод американских подразделений совпал с начатой Турцией военной операцией против Сирийских демократических сил – арабо-курдской коалиции, действующей на севере страны.



Одновременно американцы отказались поддержать турецкую военную операцию «против террористов», но Реджеп Эрдоган, собственно, и не сомневался в том, что Вашингтон не станет участвовать в боевых действиях на стороне Анкары. Главной задачей Турции было добиться того, чтобы американцы не мешали проводить операцию против курдов. И Эрдогану эта задача оказалась по силам.



Таким образом, фактически США сделали очень большую уступку Анкаре, решившись на вывод войск. Если бы американцы не начали уходить с севера Сирии, Турция вряд ли смогла бы приступить к полноценной военной операции. Ведь был бы очень большой риск вступления в боевой контакт с американскими подразделениями. Теперь эта проблема решена. И турецкая армия начала действовать, получив наглядное подтверждение невмешательства в конфликт со стороны Соединенных Штатов.



7 октября 2019 года ВВС Турции атаковали штаб-квартиру Сирийских демократических сил в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке. Затем турецкая армейская артиллерия начала обстрел позиций курдов в провинции Ракка.



ВВС Турции приступили и к нанесению ударов по сирийско-иракской границе, так как обеспокоены возможностью переброски подкреплений сирийским курдам от их соплеменников в соседнем Ираке. Был нанесен ракетно-бомбовый удар по окрестностям пограничного перехода в Самалике на сирийско-иракской границе. И это, судя по всему, далеко не последние удары со стороны турецких вооруженных сил.



Эрдоган заявляет, что главная задача турецкой армии – создать буферную зону на сирийско-турецкой границе, где можно было бы разместить до двух миллионов сирийских беженцев. Турции эта буферная зона нужна и для того, чтобы разорвать контакты сирийских и турецких курдов. Последние ведь получают оружие и боевиков из Сирийского Курдистана, что очень не нравится турецкому руководству.



Что последует за ударами по позициям курдов?

Вывод американских войск из Северной Сирии не то, чтобы стал неожиданностью для Сирийских демократических сил, но все же очень неприятно их удивил. Пресс-секретарь СДС Мустафа Бали обрушился на США с обвинениями в невыполнении обязательств перед арабо-курдской коалицией. Одновременно он призвал всех жителей региона к его защите от турецкого вторжения.



Карпину "Спартак" не нужен?!



Сирийские демократические силы настроены решительно. Что-что, а воевать курды всегда умели, а за последние годы так вообще серьезно поднаторели в военном деле. Кроме того, у курдов хватает и оружия, хотя, конечно, и не в таких масштабах, чтобы конкурировать с турецкой армией. Наконец, на стороне курдов находится общественное мнение в Европе.



Но в сложившейся ситуации взгляды и Турции, и курдов обратились в сторону России. Еще лет десять назад Москва считалась главным покровителем турецких курдов, представители которых регулярно посещали Россию. Однако в свое время русские допустили арест лидера и символа курдского сопротивления Абдуллы Оджалана, что несколько оттолкнуло курдских революционеров от России. Да и хорошие отношения Путина и Эрдогана не способствовали развитию контактов с курдской оппозицией.



Когда в небе над Сирией был сбит российский самолет и Россия ввела санкции против Турции, то Москва вновь сделала дружественный жест в сторону курдов. В Москве побывал с визитом лидер Демократической партии народов Турции Селахаттин Демирташ. Затем отношения с Анкарой наладились и, соответственно, от демонстративного заигрывания с курдами Москва теперь воздерживается. Но это не означает, что Россия закроет глаза на турецко-курдский конфликт на севере Сирии.



У Москвы – своя и хорошо известная всему миру позиция. Российское руководство выступает за сохранение территориальной целостности Сирии в ее прежних границах. Что это означает? А это означает как раз то, что Россия может выступить против политики Анкары, но только в том случае, если сирийские курды согласятся примириться с Башаром Асадом. Сергей Лавров отмечал, что США пытаются расколоть Сирию, поставив на «курдскую карту», но Россия выступает за нормальный и конструктивный диалог между представителями курдов и сирийскими властями.



Если сейчас курды решатся принять сторону Асада, то будут достигнуты следующие результаты. Во-первых, окажется перечеркнутым весь подлинный смысл американской военной операции в Сирии – антиасадовские Сирийские демократические силы договорятся с Дамаском и прекратят ему противостоять. Во-вторых, Турция должна будет немедленно вывести свои войска с территории суверенного государства, иначе ее действия уже будут рассматриваться как агрессия против Дамаска, поддерживаемого Москвой и Тегераном.



Кстати, лидер Демократической партии Курдистана в Ираке Масуд Барзани, бывший президент Иракского Курдистана, обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить сирийских курдов от Турции. И действительно, после вывода войск США из региона Россия остается крупнейшей силой, способной примирить стороны. Тем более, у нашей страны сейчас неплохие отношения с Анкарой, хорошие отношения с Тегераном и Дамаском, а с курдами связи также вполне можно наладить по старой памяти.



Ну а как же истеричное заявление Дональда Трампа, направленное против Анкары? А оно так и останется «сотрясанием воздуха». Трамп не мог никак не отреагировать на действия турок в Северной Сирии, поскольку в противном случае продемонстрировал бы всему миру, как Америка «кидает» своих союзников – курдов и арабскую оппозицию.



Но, припугнув Турцию уничтожением экономики, никакой серьезной цели Трамп не преследовал. Тем более что реально именно американцы создали все условия для турецкой военной операции на севере Сирии, выведя из региона свои войска. Президент США Дональд Трамп обрушился с угрозами на Турцию, пригрозив полностью уничтожить турецкую экономику, если Анкара «сделает что-то». Эти слова американского президента прозвучали перед началом турецкой военной операции против курдов на севере Сирии.Действующий хозяин Белого дома известен всему миру как человек эмоциональный и эпатажный, не скупящийся на резкие заявления. Если что-то идет не так, как хотелось бы Трампу, он легко позволит себе и ругань, и угрозы. Так произошло и в этот раз. Гнев американского президента вызвала Турция, готовящаяся к боевым действиям против сирийских курдов. Накануне анонсированной турецким руководством военной операции Дональд Трамп выступил с очень резким заявлением.— написал Трамп на своей странице в Twitter.Также американский президент подчеркнул, что Турция, вместе с европейскими странами, должна следить за захваченными боевиками террористических организаций, и не забыл напомнить, что США якобы внесла самый большой вклад в борьбу с ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Теперь же, по мнению Трампа, настала очередь других стран бороться с терроризмом в регионе.Последнее утверждение, кстати, не стало ни для кого новостью. Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении вывести войска США из Сирии. Приписывая победу над сирийскими террористическими группировками американцам, в действительности Трамп руководствуется соображениями экономии финансовых средств. Он считает, что Вашингтону стоит тратить деньги не на ведение войн в Афганистане, Сирии, Ираке или Ливии, а на развитие внутренней инфраструктуры и на общее повышение возможностей американских вооруженных сил.С Трампом, разумеется, не согласны в Пентагоне, где получают деньги именно на ведение войн, но в данном контексте позиция американских генералов имеет меньшее значение. Трамп своим выступлением подчеркнул, что агрессивно настроен в отношении бывшего важнейшего союзника США на Ближнем Востоке – Турции.Начиная с конца 1940-х – начала 1950-х годов Турция играла ключевую роль в военно-политических планах американского руководства. Тогда Турция граничила с Советским Союзом и представляла для американцев очень большой интерес с военной точки зрения.Во-первых, американская армия могла пользоваться турецкими аэродромами и военными базами, размещать ракеты, нацеленные на южные города Советского Союза.Во-вторых, с территории Турции было очень удобно вести разведывательно-диверсионную деятельность против СССР, а также против Сирии, Ирака, а после исламской революции – и Ирана.К настоящему времени Турция обладает вторыми по численности вооруженными силами в НАТО после США. И американское руководство до последнего времени предпочитало с Турцией считаться. По крайней мере, десятилетиями Вашингтон закрывал глаза на любые нарушения прав человека в Турции, будь то курдский вопрос или наличие десятков тысяч политических заключенных – коммунистов и социалистов.Но с приходом к власти амбициозного и претендующего на самостоятельную роль в ближневосточной и даже мировой политике Реджепа Эрдогана ситуация стала меняться. Турецкого президента сейчас считают на Западе «неоосманистом», подчеркивая, что он хотел бы восстановить былую мощь Османской империи и поэтому вмешивается в дела тех стран, которые прежде в состав этой империи входили и, прежде всего, Ирака, Сирии и Ливии как наименее стабильных в политическом отношении и, значит, более слабых стран.Серьезным ударом по американо-турецким отношениям стала поддержка Соединенными Штатами сирийских курдов. Для Анкары нет ничего страшнее курдского национального движения, посягающего на территориальную целостность Турции, и Эрдоган не раз грозился навсегда покончить с курдскими повстанцами в Сирии. Их он, кстати, называет исключительно террористами и обвиняет Вашингтон в поддержке террористических группировок. Но для США сирийские курды – важный союзник в борьбе против Башара Асада и, кроме того, перспективная сила для переформатирования всей политической карты Ближнего Востока (курдское государство может стать противовесом арабским странам, Ирану и Турции).В Вашингтоне понимают, что турецкие вооруженные силы, будучи мощными и хорошо подготовленными, смогут если не полностью уничтожить курдские формирования на севере Сирии, то, по крайней мере, нанести по ним серьезнейшие удары, которые максимально ослабят сирийских курдов. И турецкая военная операция, таким образом, рассматривается как прямое препятствие для реализации американской стратегии в Сирии.В то же время, идти на открытую конфронтацию с Турцией США не захотели. Поэтому в Сирии начался отвод американских войск с тех позиций, которые они занимали на севере страны. Вывод американских подразделений совпал с начатой Турцией военной операцией против Сирийских демократических сил – арабо-курдской коалиции, действующей на севере страны.Одновременно американцы отказались поддержать турецкую военную операцию «против террористов», но Реджеп Эрдоган, собственно, и не сомневался в том, что Вашингтон не станет участвовать в боевых действиях на стороне Анкары. Главной задачей Турции было добиться того, чтобы американцы не мешали проводить операцию против курдов. И Эрдогану эта задача оказалась по силам.Таким образом, фактически США сделали очень большую уступку Анкаре, решившись на вывод войск. Если бы американцы не начали уходить с севера Сирии, Турция вряд ли смогла бы приступить к полноценной военной операции. Ведь был бы очень большой риск вступления в боевой контакт с американскими подразделениями. Теперь эта проблема решена. И турецкая армия начала действовать, получив наглядное подтверждение невмешательства в конфликт со стороны Соединенных Штатов.7 октября 2019 года ВВС Турции атаковали штаб-квартиру Сирийских демократических сил в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке. Затем турецкая армейская артиллерия начала обстрел позиций курдов в провинции Ракка.ВВС Турции приступили и к нанесению ударов по сирийско-иракской границе, так как обеспокоены возможностью переброски подкреплений сирийским курдам от их соплеменников в соседнем Ираке. Был нанесен ракетно-бомбовый удар по окрестностям пограничного перехода в Самалике на сирийско-иракской границе. И это, судя по всему, далеко не последние удары со стороны турецких вооруженных сил.Эрдоган заявляет, что главная задача турецкой армии – создать буферную зону на сирийско-турецкой границе, где можно было бы разместить до двух миллионов сирийских беженцев. Турции эта буферная зона нужна и для того, чтобы разорвать контакты сирийских и турецких курдов. Последние ведь получают оружие и боевиков из Сирийского Курдистана, что очень не нравится турецкому руководству.Вывод американских войск из Северной Сирии не то, чтобы стал неожиданностью для Сирийских демократических сил, но все же очень неприятно их удивил. Пресс-секретарь СДС Мустафа Бали обрушился на США с обвинениями в невыполнении обязательств перед арабо-курдской коалицией. Одновременно он призвал всех жителей региона к его защите от турецкого вторжения.Сирийские демократические силы настроены решительно. Что-что, а воевать курды всегда умели, а за последние годы так вообще серьезно поднаторели в военном деле. Кроме того, у курдов хватает и оружия, хотя, конечно, и не в таких масштабах, чтобы конкурировать с турецкой армией. Наконец, на стороне курдов находится общественное мнение в Европе.Но в сложившейся ситуации взгляды и Турции, и курдов обратились в сторону России. Еще лет десять назад Москва считалась главным покровителем турецких курдов, представители которых регулярно посещали Россию. Однако в свое время русские допустили арест лидера и символа курдского сопротивления Абдуллы Оджалана, что несколько оттолкнуло курдских революционеров от России. Да и хорошие отношения Путина и Эрдогана не способствовали развитию контактов с курдской оппозицией.Когда в небе над Сирией был сбит российский самолет и Россия ввела санкции против Турции, то Москва вновь сделала дружественный жест в сторону курдов. В Москве побывал с визитом лидер Демократической партии народов Турции Селахаттин Демирташ. Затем отношения с Анкарой наладились и, соответственно, от демонстративного заигрывания с курдами Москва теперь воздерживается. Но это не означает, что Россия закроет глаза на турецко-курдский конфликт на севере Сирии.У Москвы – своя и хорошо известная всему миру позиция. Российское руководство выступает за сохранение территориальной целостности Сирии в ее прежних границах. Что это означает? А это означает как раз то, что Россия может выступить против политики Анкары, но только в том случае, если сирийские курды согласятся примириться с Башаром Асадом. Сергей Лавров отмечал, что США пытаются расколоть Сирию, поставив на «курдскую карту», но Россия выступает за нормальный и конструктивный диалог между представителями курдов и сирийскими властями.Если сейчас курды решатся принять сторону Асада, то будут достигнуты следующие результаты. Во-первых, окажется перечеркнутым весь подлинный смысл американской военной операции в Сирии – антиасадовские Сирийские демократические силы договорятся с Дамаском и прекратят ему противостоять. Во-вторых, Турция должна будет немедленно вывести свои войска с территории суверенного государства, иначе ее действия уже будут рассматриваться как агрессия против Дамаска, поддерживаемого Москвой и Тегераном.Кстати, лидер Демократической партии Курдистана в Ираке Масуд Барзани, бывший президент Иракского Курдистана, обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить сирийских курдов от Турции. И действительно, после вывода войск США из региона Россия остается крупнейшей силой, способной примирить стороны. Тем более, у нашей страны сейчас неплохие отношения с Анкарой, хорошие отношения с Тегераном и Дамаском, а с курдами связи также вполне можно наладить по старой памяти.Ну а как же истеричное заявление Дональда Трампа, направленное против Анкары? А оно так и останется «сотрясанием воздуха». Трамп не мог никак не отреагировать на действия турок в Северной Сирии, поскольку в противном случае продемонстрировал бы всему миру, как Америка «кидает» своих союзников – курдов и арабскую оппозицию.Но, припугнув Турцию уничтожением экономики, никакой серьезной цели Трамп не преследовал. Тем более что реально именно американцы создали все условия для турецкой военной операции на севере Сирии, выведя из региона свои войска. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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