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Трамп публично разозлился из-за необходимости покупать российскую нефть

29 августа 2020, 13:20  •  204 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Erin Scott - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент США обвинил в сложившейся ситуации демократов
Глава Белого дома Дональд Трамп посетовал на то, что США вынуждены платить России за черное золото. Как указал лидер американцев, причина этого кроется в том, что демократы не дают прокладывать стране собственные трубы.
Трамп, выступая в Нью-Гэмпшире, поведал, что на северо-востоке Америки, в Новой Англии людям приходится выкладывать из карманов больше всего денег за электроэнергию в государстве.
Президент США гневно заявил, что все потому, что губернатор Нью-Йорка, демократ Эндрю Куомо запрещает строить трубопровод через часть штата, чтобы нефть и газ, которых у страны, по словам Трампа, немало, могли туда попасть.
Трамп поинтересовался у присутствующих, знают ли они, где приобретают энергию. Он подчеркнул, что делать это приходится в России, откуда в США идут многочисленные суда, передает РИА "Новости".
Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какую тактику США избрали для борьбы с проектом России – "Северным потоком – 2".

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