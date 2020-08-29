Трамп публично разозлился из-за необходимости покупать российскую нефть

Дональд Трамп. Фото: Erin Scott - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Президент США обвинил в сложившейся ситуации демократов

Глава Белого дома Дональд Трамп посетовал на то, что США вынуждены платить России за черное золото. Как указал лидер американцев, причина этого кроется в том, что демократы не дают прокладывать стране собственные трубы.

Трамп, выступая в Нью-Гэмпшире, поведал, что на северо-востоке Америки, в Новой Англии людям приходится выкладывать из карманов больше всего денег за электроэнергию в государстве.

Президент США гневно заявил, что все потому, что губернатор Нью-Йорка, демократ Эндрю Куомо запрещает строить трубопровод через часть штата, чтобы нефть и газ, которых у страны, по словам Трампа, немало, могли туда попасть.

Трамп поинтересовался у присутствующих, знают ли они, где приобретают энергию. Он подчеркнул, что делать это приходится в России, откуда в США идут многочисленные суда, передает РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какую тактику США избрали для борьбы с проектом России – "Северным потоком – 2".