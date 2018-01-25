|
Трамп публично признал, что США не великая держава
25 января 2018, 00:09 • 117 • В мире
Американский президент заявил, что США только предстоит стать таковой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что новая налоговая реформа превратит Америку в "великую державу". Из этого можно сделать логичный вывод, что сейчас страна таковой не является.
На своей странице в социальной сети Twitter Трамп пишет, что предложенная им налоговая реформа предусматривает значительное сокращение налогов, а также количества различных регуляционных норм. Президент США считает, что благодаря этому Америка всё-таки сможет стать великой державой. Но на всякий случай Трамп предупредил, что у США впереди ещё долгий путь.
Напомним, что снижение налогов для бизнеса было одним из главных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа. При помощи снижения налоговой ставки с 35% до 21% он надеется вернуть в США утерянные из-за высоких налогов инвестиции.
Подпишитесь на нас
117
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
19 января 2018, 10:39
|
23 января 2018, 13:54
|
18 января 2018, 11:24
|
19 января 2018, 00:54
|
23 января 2018, 18:39
|
19 января 2018, 00:54
|
22 января 2018, 10:09