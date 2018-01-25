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Трамп публично признал, что США не великая держава

25 января 2018, 00:09  •  117 • В мире
Американский президент заявил, что США только предстоит стать таковой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что новая налоговая реформа превратит Америку в "великую державу". Из этого можно сделать логичный вывод, что сейчас страна таковой не является.
На своей странице в социальной сети Twitter Трамп пишет, что предложенная им налоговая реформа предусматривает значительное сокращение налогов, а также количества различных регуляционных норм. Президент США считает, что благодаря этому Америка всё-таки сможет стать великой державой. Но на всякий случай Трамп предупредил, что у США впереди ещё долгий путь.
Напомним, что снижение налогов для бизнеса было одним из главных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа. При помощи снижения налоговой ставки с 35% до 21% он надеется вернуть в США утерянные из-за высоких налогов инвестиции.
"Масштабное сокращение налогов и регуляционных норм снова делает нас великой державой. Впереди еще долгий путь! Работы, работы, работы!", - написал глава Белого дома в Twitter.

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