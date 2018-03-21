Трамп публично извинился перед Путиным

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Президент США Дональд Трамп не только, фактически, извинился перед Владимиром Путиным, поздравив его с победой на президентских выборах, но и унизил британского премьера Терезу Мэй и своих критиков внутри США

Поздравив после заявлений Белого дома о том, что это не планируется, президента России Владимира Путина с победой на выборах, его американский коллега Дональд Трамп тем самым публично извинился перед российским лидером. Одновременно хозяин Белого дома поставил на место британского премьера Терезу Мэй и своих внутренних критиков, поскольку не обсуждал в ходе телефонного разговора с Путиным ни фиктивное "дело Скрипаля", ни столь же высосанное из пальца "вмешательство России в американские выборы".

В результате поздравление президента, отсутствие которого объективные и не связанные дипломатическим этикетом наблюдатели закономерно расценили как хамство, прозвучало особенно весомо и стало свидетельством того, что Трамп не капитулировал перед своим окружением, которое, как выясняется, было против президентского звонка в Москву.

Белый дом и Госдеп комментируют

Как подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, среди тем, которые обсуждали Трамп и Путин, не было как "дела Скрипаля", так и "вмешательства России" в американские выборы, хотя они, примирительно отметила представитель Белого дома, все еще важны для США. Отвечая на вопрос, как в администрации Трампа оценивают прозрачность и честность президентских выборов в России, Сандерс указала, что США воздерживаются от того, чтобы диктовать другим, как им жить, и что "президент еще раз подтвердил, что важно поддерживать диалог с Россией".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс исключила Россию из числа стран, в дела которых США намерены по любому поводу совать нос. Фото: www.globallookpress.com

На самом деле, конечно, именно этим – вмешательством во внутренние дела других стран - американцы всё время обычно и занимаются. Но весьма показательно, что Россию Сандерс исключила из числа тех, в дела которых Вашингтон намерен постоянно совать нос: как же вовремя Путин открыл всему миру и, прежде всего, США, какое "чудо-оружие" имеется у России.

В ответ на вопрос, когда и где состоится личная встреча президентов двух стран, пресс-секретарь Белого дома заявила:

На данный момент у нас нет конкретных планов. Но мы хотим продолжать диалог с Россией, продолжать обсуждать общие интересы: Иран, Северную Корею... гонку вооружений".

Глава пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт высказалась о поздравлении Трампа в том же ключе, что и Сандерс: "Это часть работы и просто реальность. Это не означает, что мы согласны с ними во всем. Это не значит, что мы ладим абсолютно по каждому вопросу".

Как сообщается в официальном заявлении Белого дома, Трамп поздравил Путина с переизбранием в президенты, обсудил с российским лидером вопросы двусторонних отношений, договорился продолжать диалог о взаимных приоритетах и проблемах в сфере безопасности. Трамп подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова. Двое лидеров подтвердили необходимость продолжать общие усилия в сфере стратегической стабильности. Президент США также заявил, что он и Путин могут встретиться в не столь отдаленном будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, Украину и Сирию.

Трамп доволен

Весьма показательно, что Трамп очень доволен своим разговором с Путиным.

Я говорил по телефону с президентом Путиным и поздравил его с победой. Мы, возможно, встретимся в не столь отдаленном будущем, чтобы мы смогли обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля, Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи. У нас был очень хороший разговор", - сказал Трамп журналистам.

Он дал понять, что США не собираются разрывать отношений с Россией, прежде всего, в интересах глобальной стабильности.

В Москве тоже довольны

В официальном заявлении Кремля в связи с поздравлением американского президента отмечается, что оба лидера обсудили важность совместной работы в таких сферах, как борьба с международным терроризмом, ядерное сдерживание и экономика, кризисы в Сирии и на Украине, выразили удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.

Президенты двух стран условились "о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США", уделив внимание "проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне", указали в Кремле.

Там также подчеркнули, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

Таким образом, задержка с поздравлением Трампом Путина, столь обнадежившая врагов России, обернулась против них и еще больше оттенила позитивное содержание состоявшегося между двумя президентами телефонного разговора. В Кремле, кстати, именно на это и рассчитывали, призывая не считать "недружественным шагом" задержку с поздравлением. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призывал во вторник "не сгущать" краски, намекая, что всё еще впереди, так как "утро вечера мудренее", и что "президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо" в отношениях "с нашими американскими партнерами".

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Реакция в США

Понятно, что такое развитие событий стало ушатом холодной воды для внутриполитических критиков Трампа, которые полагали, что уже в значительной мере "стреножили" упрямого, своевольного, не желающего подчиняться "Глубинному государству" и глобалистам американского президента. Рупором этих кругов в очередной раз выступил больной на голову сенатор-республиканец Джон Маккейн, заявивший, что "американский президент не возглавляет Свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на бутафорских выборах". Этот деятель утверждал, что

Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны, в том числе бесчисленных российских патриотов, которые так рисковали, чтобы протестовать и сопротивляться режиму Путина".

Главный враг России и Трампа сенатор Джон Маккейн: "Американский президент не возглавляет Свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на бутафорских выборах". Фото: www.globallookpress.com

Этого обезумевшего "ястреба" поддержал ряд конгрессменов, заявивших о "неподобающем" характере поздравления Трампа Путину в связи с "вмешательством России в американские выборы" и отсутствием "демократического электорального процесса" в этой стране.

Многие американские СМИ также критикуют Трампа, подчеркивая, что его окружение было против того, чтобы тот поздравлял Путина.

Так, очень хорошо информированная газета "Вашингтон пост" сообщает, что команда помощников и советников президента по национальной безопасности советовала ему не поздравлять Путина с победой на выборах, Трамп также проигнорировал совет обсудить с президентом России "дело Скрипаля", если такой звонок все же состоится. Газета подтверждает, что президент начал телефонный звонок именно с поздравлений Путину.

Подводим итоги

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Президент США Дональд Трамп восстал против своего окружения, не испугавшись последствий этого, и заодно продемонстрировал, кто является пока хозяином Белого дома.

Понятно, что Трамп один не может противостоять коллективной воле истеблишмента, но благодаря занимаемой должности может тормозить или даже попытаться обернуть вспять антироссийский раж расколотой американской элиты, стремящийся помириться на почве общей враждебности к России, которую президент совершенно не разделяет.

Характер поздравления Трампа Путину свидетельствует о его заинтересованности искать компромиссы с Россией в решении важнейших мировых проблем. Кроме того, отсутствие в телефонном разговоре упоминаний о пресловутом вмешательстве Москвы в американские выборы может указывать на намерение Трампа попытаться поставить в этой бесконечно тянущейся благодаря усилиям его противников истории жирную точку. Похоже, что он созрел для того, чтобы уволить копающего под него спецпрокурора Роберта Мюллера, несмотря на возможные негативные последствия данного шага для его президентства.

Ну и, наконец, после того, как Трамп и Путин с презрением прошли в своем телефонном разговоре мимо "дела Скрипаля", которое является очевидной провокацией британских спецслужб, можно констатировать практически полную изоляцию премьер-министра Британии Терезы Мэй. США, Франция, Германия, Испания, Китай, Япония, большинство других стран мира поздравили Путина. Это крах политики Мэй. "Царьград" предупреждал, что всё, за что она берется, оканчивается провалом.

Создавшуюся ситуацию прекрасно подметил на пресс-конференции в Токио после переговоров с японским коллегой Таро Коно глава МИД России Сергей Лавров, активно работающий даже в день своего рождения: "Я думаю, все всё прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать в поддержку позиции Лондона. То, что мы сейчас наблюдаем, это лихорадочное метание по всему миру, уговоры партнеров солидаризироваться с Британией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов".

Однако даже с лидером страны, являющейся главным союзником Британии, этот номер не прошел. Так Мэй сама себя высекла, а Трамп в очередной раз подтвердил, что его стремление "поладить с Россией" - это очень серьезно. Вопрос лишь в том, дадут ли ему это сделать.

Латышев Сергей