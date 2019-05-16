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Трамп против "неугодного" Мадуро: ЦРУ пыталось подкупить военных в Венесуле
16 мая 2019, 22:24 • 59 • Политика
Венесуэльские дипломаты рассказали о том, что ЦРУ пыталось подкупить военных в Венесуэле для свержения "неугодного" Дональду Трампу главы страны Николаса Мадуро.
Американские спецслужбы попытались подкупить военное руководство Венесуэлы. Об этом заявил журналистам венесуэльский посол при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.
Напомним, в конце апреля стало известно о том, что военные попытались организовать госпереворот в Венесуэле. Попытка оказалась неудачной, после чего президент-самозванец Хуан Гуайдо не исключил, что для свержения действующего главы государства Николаса Мадуро он может запросить помощь у Вашингтона.
Как отметил Валеро, на территории Венесуэлы находятся представители ЦРУ. Это связано с тем, что президент США Дональд Трамп рассчитывает смешать неугодные ему режимы при помощи переворотов.
Однако пока попытки проваливались.
"В ЦРУ пытались подкупить высокопоставленных военных офицеров армии, но у них ничего не получилось", - приводит слова дипломата РИА Новости.
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