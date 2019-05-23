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Трамп против "человека-бревна": Трамп ответил Тиллерсону, что хорошо готовится ко встречам с Путиным
23 мая 2019, 23:24 • 4 • Политика
Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона, которого он постоянно сравнивает с бревном.Как пишет политик, он хорошо готовится ко встречам с Владимиром Путиным, что может подтвердить последний.
Президент США Дональд Трамп вновь назвал бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона "тупым как бревно". Недовольство политика вызвали публикации в СМИ.
Дело в том, что на закрытых слушаниях комитета Палаты представителей по иностранным делам Теллерсон заявил, что президент России Владимир Путин подготовился к встрече с главой США на саммите G20 в 2017 году значительно лучше, чем сам Трамп. Но американский лидер заявил о том, что Тиллерсон якобы был неподготовлен к работе в Госдепартаменте Соединённых Штатов.
"Рекс Тиллерсон, человек, "тупой как бревно", плохо подготовленный и плохо подготовленный для должности госсекретаря, придумал (он был уволен) историю, в которой меня опередил Владимир Путин на встрече в Гамбурге... Я не думаю, что Путин согласен с этим. Посмотрите, как идут дела в США!”, - ответил Дональд Трамп в Twitter.
Отметим, что в декабре политик также называл Тиллерсона "тупым как пень", обвиняя дипломата в лени.
Впрочем, критики президента США напомнили о том, что Трамп поддерживал выдвижение кандидатуры Рекса Тиллерсона на пост главы внешнеполитического ведомства. Также глава государства неоднократно хвастался, что в его команде работают лучшие из лучших.
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