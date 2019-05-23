Трамп против "человека-бревна": Трамп ответил Тиллерсону, что хорошо готовится ко встречам с Путиным

Президент США Дональд Трамп вновь назвал бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона "тупым как бревно". Недовольство политика вызвали публикации в СМИ.

Дело в том, что на закрытых слушаниях комитета Палаты представителей по иностранным делам Теллерсон заявил, что президент России Владимир Путин подготовился к встрече с главой США на саммите G20 в 2017 году значительно лучше, чем сам Трамп. Но американский лидер заявил о том, что Тиллерсон якобы был неподготовлен к работе в Госдепартаменте Соединённых Штатов.

"Рекс Тиллерсон, человек, "тупой как бревно", плохо подготовленный и плохо подготовленный для должности госсекретаря, придумал (он был уволен) историю, в которой меня опередил Владимир Путин на встрече в Гамбурге... Я не думаю, что Путин согласен с этим. Посмотрите, как идут дела в США!”, - ответил Дональд Трамп в Twitter.

Rex Tillerson, a man who is “dumb as a rock” and totally ill prepared and ill equipped to be Secretary of State, made up a story (he got fired) that I was out-prepared by Vladimir Putin at a meeting in Hamburg, Germany. I don’t think Putin would agree. Look how the U.S. is doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 мая 2019 г.

Отметим, что в декабре политик также называл Тиллерсона "тупым как пень", обвиняя дипломата в лени.

Впрочем, критики президента США напомнили о том, что Трамп поддерживал выдвижение кандидатуры Рекса Тиллерсона на пост главы внешнеполитического ведомства. Также глава государства неоднократно хвастался, что в его команде работают лучшие из лучших.