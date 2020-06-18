Трамп просил помощи у Си Цзиньпина: Раскрыт первый секрет из книги "боевого ястреба" США

В The Wall Street Journal вышли выдержки из книги "боевого ястреба" США - бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Ранее сообщалось, что Белый дом собрался засудить бывшего чиновника, утверждая, что его готовящиеся к выпуску мемуары "изобилуют секретной информацией".

Так, Болтон раскрыл первый секрет. В публикации The Wall Street Journal говорится, что президент США Дональд Трамп просил китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году. Болтон утверждает, что разговор между лидерами состоялся в июне 2019 года.

К слову, сам Болтон выступил категорически против иска Белого дома. По его словам, он вправе сам решать, публиковать ему свои мемуары или нет.

Этот случай не является беспрецедентным. Около полувека назад администрация 37-го президента США Ричарда Никсона пыталась запретить публикацию "досье Пентагона". Тогда Верховный суд отклонил попытку.

Президент США Дональд Трамп уверен: Болтона должны привлечь к уголовной ответственности, если он не отредактирует свои мемуары так, как рекомендует Белый дом. Не исключено, что дело вовсе не в государственной тайне. Критики заявляют, что в книге содержатся негативные воспоминания о деятельности и личности Дональда Трампа.