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Трамп прошёлся по своему главному врагу в Конгрессе: "Больная женщина, у неё проблемы с головой"
20 мая 2020, 12:55 • 140 • Политика
Трамп заявил, что у спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси проблемы с головой. "Нэнси Пелоси - больная женщина, у неё проблемы с головой", - сообщил он, комментируя абсурдные обвинения в работе на Кремль.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси "проблемы с головой". Так глава Белого дома прокомментировал абсурдные обвинения демократов в работе американских политиков на Кремль.
Трамп и Пелоси являются давними врагами. Спикер Палаты представителей Конгресса безуспешно пыталась инициировать импичмент президента-миллиардера, а также публично порвала исторический документ - текст обращения Трампа к нации. Также Пелоси была одной из тех, кто обвинял Трампа в работе на Россию.
Напомним, что абсурдные обвинения в том, что Россия вмешивается в политику США, впервые появились в 2016 году в качестве попытки оправдать победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон на выборах в президенты. С тех пор фейк настойчиво циркулирует в американских СМИ, несмотря на многократные опровержения.
Недавно в работе на Россию обвинили даже компанию Apple. Соответствующее заявление сделал американский генеральный прокурор Уильям Барр. Компания ответила на слова государственного деятеля. По словам представителей организации, подобные высказывания в адрес компании являются оправданием, чтобы ослабить шифрование данных и прочие меры безопасности, пишет Nation News.
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