Президент США Дональд Трамп заявил, что у спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси "проблемы с головой". Так глава Белого дома прокомментировал абсурдные обвинения демократов в работе американских политиков на Кремль.

Трамп и Пелоси являются давними врагами. Спикер Палаты представителей Конгресса безуспешно пыталась инициировать импичмент президента-миллиардера, а также публично порвала исторический документ - текст обращения Трампа к нации. Также Пелоси была одной из тех, кто обвинял Трампа в работе на Россию.

"Нэнси Пелоси - больная женщина, у неё проблемы с головой", - сказал президент США, комментируя абсурдные обвинения демократов в работе различных американских политиков на Кремль.

Напомним, что абсурдные обвинения в том, что Россия вмешивается в политику США, впервые появились в 2016 году в качестве попытки оправдать победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон на выборах в президенты. С тех пор фейк настойчиво циркулирует в американских СМИ, несмотря на многократные опровержения.

Недавно в работе на Россию обвинили даже компанию Apple. Соответствующее заявление сделал американский генеральный прокурор Уильям Барр. Компания ответила на слова государственного деятеля. По словам представителей организации, подобные высказывания в адрес компании являются оправданием, чтобы ослабить шифрование данных и прочие меры безопасности, пишет Nation News.