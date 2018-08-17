Трамп променял военный парад в Вашингтоне на «парочку истребителей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что организаторы слишком завысили цену на проведение военного парада в столице США, поэтому он решил его отменить.

Президент США Дональд Трамп объяснил причину отмены военного парада в Вашингтоне. По его словам, власти города, организовывавшие мероприятие, слишком заломили цену на проведение шествия.

«Местные политики, осуществляющие управление (плохое) в федеральном округе Колумбия, усмотрели в этом неожиданно представившуюся им возможность поживиться», - говорится в сообщении главы государства.

Трамп отметил, что ему «выставили настолько абсурдно высокую цену», что он решил вовсе отменить парад.

На сэкономленные средства, по мнению американского лидера, можно будет закупить «побольше истребителей».

При этом хозяин Белого дома не исключил, что военный парад в Вашингтоне все же может состояться, но уже в следующем году.

В СМИ ранее сообщалось, что на военный парад в ноябре этого года, в котором примут участие до 7 тысяч военнослужащих, планируется потратить $92 млн. Данная сумма на $80 млн превышает сумму, о которой сообщалось изначально.