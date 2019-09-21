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Трамп прокомментировал сообщения о его разговоре с Зеленским

21 сентября 2019, 18:09  •  59 • Украина
Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в Twitter.
 
Reuters
 

По словам Трампа, «фейковые СМИ и их партнёр — Демократическая партия» пытаются «держаться подальше» от истории о том, как бывший вице-президент США Джо Байден «требовал от правительства Украины уволить прокурора, расследовавшего дело сына Байдена».

«Поэтому они и сфабриковали историю обо мне и совершенно прекрасном и обычном разговоре, который я провёл с новым президентом Украины», — написал он.

Трамп подчеркнул, что не говорил Зеленскому «ничего неправильного».

«Но, с другой стороны, требование Байдена (к Украине. — RT) стало бы катастрофой. Фейковые новости знают это, но не хотят об этом сообщать», — добавил американский лидер.

Ранее Джо Байден призвал Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

При этом The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле, «неоднократно оказывал давление» на Зеленского, чтобы «он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».

Глава украинского МИД Вадим Пристайко отметил, что знает содержание разговора, «никакого давления не было».

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