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Трамп прокомментировал сообщения о его разговоре с Зеленским
21 сентября 2019, 18:09 • 59 • Украина
Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в Twitter.
Reuters
По словам Трампа, «фейковые СМИ и их партнёр — Демократическая партия» пытаются «держаться подальше» от истории о том, как бывший вице-президент США Джо Байден «требовал от правительства Украины уволить прокурора, расследовавшего дело сына Байдена».
«Поэтому они и сфабриковали историю обо мне и совершенно прекрасном и обычном разговоре, который я провёл с новым президентом Украины», — написал он.
Трамп подчеркнул, что не говорил Зеленскому «ничего неправильного».
«Но, с другой стороны, требование Байдена (к Украине. — RT) стало бы катастрофой. Фейковые новости знают это, но не хотят об этом сообщать», — добавил американский лидер.
Ранее Джо Байден призвал Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
При этом The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле, «неоднократно оказывал давление» на Зеленского, чтобы «он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».
Глава украинского МИД Вадим Пристайко отметил, что знает содержание разговора, «никакого давления не было».
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