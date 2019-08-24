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Трамп продолжает нагнетать: Пошлины на китайские товары станут ещё больше
24 августа 2019, 17:39 • 8 • В мире
Весь мир с напряжением наблюдает за торговой войной между США и Китаем, которая вышла на новый уровень
Автор:
Курганов Дмитрий
Пошлины и переговоры
Перед тем, как отправиться во Францию на очередной саммит G7, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов к переговорам с КНР. И это несмотря на то, что незадолго до этого глава Белого дома объявил о повышении пошлин на группу товаров из Китая на 300 миллиардов долларов с 1 сентября не на 10%, как анонсировалось ранее, а на 15%. Что касается ещё одной группы продукции из Поднебесной на сумму в 250 миллиардов долларов, то её ждёт повышение пошлин на 30% вместо 25%.
Такое решение американского лидера стало ответом на аналогичные меры со стороны Пекина. Китай ввёл дополнительные пошлины на более чем пять тысяч наименований товаров из США. Часть из них вступят в силу с 1 сентября, другие — с 15 декабря. Суммарно это 75 миллиардов долларов. Чувствуется разница? Вот это и раздражает Трампа — что сальдо в торговле с Поднебесной не в пользу его страны.
Именно об этом твиты американского президента, в которых он обвинил Китай в «зарабатывании миллиардов долларов» на США и их гражданах. По словам Трампа, в течение многих лет это приводило к тому, что Штаты теряли огромные суммы, а теперь настала пора положить этому конец. Также он вменил Китаю промышленный шпионаж, заявив, что имело место воровство интеллектуальной собственности, цена которой — «сотни миллиардов долларов ежегодно».
«Нам не нужен Китай и, откровенно говоря, мы намного лучше будем справляться без него», — заявил Трамп. Стоит сказать и о введённом Пекином запрете на импорт сельхозпродукции из США. Американские фермеры явно не скажут главе Белого дома за это спасибо. У них и так были проблемы с реализацией урожая, теперь они принимают катастрофический оборот.
Альтернатива Китаю
А ещё президент США призвал «великие» американские компании уйти из Китая и наладить производство в других странах — в идеале в самих Штатах. Ранее Трамп уже пообещал помочь в этом Apple. Продажи её продукции падают по всему миру, а сама компания стремительно дешевеет. Если в конце 2018 года она оценивалась в 1,2 триллиона долларов, то в последнее время её стоимость опустилась ниже отметки в триллион долларов. Стремительно развивающиеся китайские бренды во главе с Huawei и Xiaomi за последние пять лет откусили ощутимую часть рынка и на достигнутом явно останавливаться не собираются. Да и сами рядовые китайцы после скандала с Huawei стали бойкотировать «яблочную продукцию», а китайский суд принял решение о запрете на продажу на территории страны сразу семи моделей Apple.
Фото: globallookpress.com
Введение новых тарифов на смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты торговое представительство США решило отложить до 15 декабря. Якобы чтобы не пострадали сами американцы, которые будут активно закупаться электроникой в преддверии католического Рождества. Хотя, скорее всего, Трамп забеспокоился из-за стремительного падения фондового рынка США. Отсрочка сразу же сказалась в лучшую сторону на индексе Dow Jones, который вырос почти на 1,5%. Да и акции Apple прибавили 4% — хоть какой-то позитив для главы компании Тима Кука.
Непростая Европа
На самом деле, торговые отношения США со странами Европы тоже далеки от идеальных. Перед вылетом на саммит G7 Трамп снова заговорил о «невиданных ранее» пошлинах на французское вино. В середине июля он пригрозил такими мерами после того, как французский парламент принял закон о налоге на услуги таких цифровых гигантов, как Amazon, Apple, Google и Facebook. Видимо, американский лидер посчитал нужным снова упомянуть вина страны, которая принимает саммит «Большой семёрки».
Тот факт, что Франция начинает облагать налогами эти компании, глава Белого дома назвал «нечестным».
— заявил Трамп.
При этом президент США подчеркнул, что данные компании противопоставляют себя республиканцам, поэтому он не может назвать себя их поклонником. В заключение глава Белого дома заверил журналистов, что его ждут два замечательных дня во Франции, а с Эммануэлем Макроном у него «хорошие отношения».
Телеканал CNN сообщил, что Трамп якобы в течение нескольких последних недель, общаясь со своим окружением, жаловался на «бесполезность» встреч «семёрки», которые состоялись в 2017 и 2018 годах. Поэтому президент США совсем не горит желанием лететь во Францию. Причём телеканал утверждает, что о своём отношении к саммитам G7 Трамп говорил лично премьер-министру Японии Синдзо Абэ, а также самому Макрону. По его мнению, двусторонние переговоры намного полезнее, поскольку не приходится говорить о таких проблемах, как глобальное потепление, которое Трампу попросту неинтересно.
Фото: Veja / Shutterstock.com
Тем временем в Евросоюзе не собираются сидеть сложа руки, наблюдая за агрессивной торговой политикой США. Издание Politico получило в своё распоряжение документ в 173 страницы, в котором описывается разработанная ЕС программа, предусматривающая одностороннее введение пошлин на американские товары. Одна из основных целей, поставленных в документе, заключается в противостоянии всё тем же IT-гигантам из США. Например, недавно избранная председателем Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен учредит специальный фонд, который инвестирует 100 миллиардов долларов в самые перспективные высокотехнологичные компании Европы. В материале издания отмечается, что пока эти инициативы ещё рассматриваются.
Напомним, что США и Евросоюз ввели взаимные торговые пошлины на некоторые виды товаров весной и летом 2018 года. Тогда Дональд Трамп заявлял, что Европа ведёт себя хуже, чем Китай. Впрочем, с того времени в отношениях с Пекином ситуация обострилась намного больше.
«Хрюшки» и соя для Китая
А что же мы? Торговой войной между США и Китаем наша страна пытается воспользоваться с выгодой для себя. В частности, борется за китайский рынок свинины. Ещё в мае 2018 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, какую пользу наша страна может получить благодаря обострению отношений между Пекином и Вашингтоном, сказал: «А мы тут как тут со своими хрюшками». На тот момент запрета на импорт в Китай сельхозпродукции из США ещё не было.
Также Россия может нарастить производство сои, тем более что сосредоточено оно в основном как раз на Дальнем Востоке. Увеличение её экспорта в Поднебесную — вполне реальная задача. Но при этом нужно понимать, что Китай не собирается полностью выдавливать американских производителей, Пекин просто хочет получить максимально выгодные условия. Желающих и помимо России с США много. Например, Бразилия и Аргентина, являющиеся ведущими в мире производителями сои.
— полагает заместитель директора Института стран Африки и Азии МГУ Андрей Карнеев.
Глобальная опасность
Трамп почему-то до сих пор уверен, что сможет продавить Китай, навязать ему свою волю. Однако вторая экономика мира не собирается становиться мягкой и уступчивой. Пекин явно намерен зеркально отвечать на действия Вашингтона. И вот эта торговая война, приобретающая характер затяжной, весьма неблагоприятно сказывается на мировой экономике.
С другой стороны, возможная сделка между двумя странами, о которой говорят уже второй год, тоже весьма опасна в глобальном смысле. Как отмечала ранее директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Екатерина Майорова, если США и Китай придут к какому-то соглашению, то взятые этими странами взаимные обязательства по закупкам товаров могут стать фактором, «серьёзно искажающим нормальные условия конкуренции». «Фактически будет война всех против всех», — цитирует Майорову «Газета.RU».
Но пока всё указывает на то, что до сделки ещё очень далеко. Разве что США и Китай не затеяли какую-то непонятную игру с целью обхитрить весь остальной мир. Так ли это, покажет время.
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