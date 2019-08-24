Трамп продолжает нагнетать: Пошлины на китайские товары станут ещё больше

Автор:

Курганов Дмитрий

Пошлины и переговоры

Перед тем, как отправиться во Францию на очередной саммит G7, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов к переговорам с КНР. И это несмотря на то, что незадолго до этого глава Белого дома объявил о повышении пошлин на группу товаров из Китая на 300 миллиардов долларов с 1 сентября не на 10%, как анонсировалось ранее, а на 15%. Что касается ещё одной группы продукции из Поднебесной на сумму в 250 миллиардов долларов, то её ждёт повышение пошлин на 30% вместо 25%.

Такое решение американского лидера стало ответом на аналогичные меры со стороны Пекина. Китай ввёл дополнительные пошлины на более чем пять тысяч наименований товаров из США. Часть из них вступят в силу с 1 сентября, другие — с 15 декабря. Суммарно это 75 миллиардов долларов. Чувствуется разница? Вот это и раздражает Трампа — что сальдо в торговле с Поднебесной не в пользу его страны.

Именно об этом твиты американского президента, в которых он обвинил Китай в «зарабатывании миллиардов долларов» на США и их гражданах. По словам Трампа, в течение многих лет это приводило к тому, что Штаты теряли огромные суммы, а теперь настала пора положить этому конец. Также он вменил Китаю промышленный шпионаж, заявив, что имело место воровство интеллектуальной собственности, цена которой — «сотни миллиардов долларов ежегодно».

«Нам не нужен Китай и, откровенно говоря, мы намного лучше будем справляться без него», — заявил Трамп. Стоит сказать и о введённом Пекином запрете на импорт сельхозпродукции из США. Американские фермеры явно не скажут главе Белого дома за это спасибо. У них и так были проблемы с реализацией урожая, теперь они принимают катастрофический оборот.

Альтернатива Китаю

А ещё президент США призвал «великие» американские компании уйти из Китая и наладить производство в других странах — в идеале в самих Штатах. Ранее Трамп уже пообещал помочь в этом Apple. Продажи её продукции падают по всему миру, а сама компания стремительно дешевеет. Если в конце 2018 года она оценивалась в 1,2 триллиона долларов, то в последнее время её стоимость опустилась ниже отметки в триллион долларов. Стремительно развивающиеся китайские бренды во главе с Huawei и Xiaomi за последние пять лет откусили ощутимую часть рынка и на достигнутом явно останавливаться не собираются. Да и сами рядовые китайцы после скандала с Huawei стали бойкотировать «яблочную продукцию», а китайский суд принял решение о запрете на продажу на территории страны сразу семи моделей Apple.

Фото: globallookpress.com

Введение новых тарифов на смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты торговое представительство США решило отложить до 15 декабря. Якобы чтобы не пострадали сами американцы, которые будут активно закупаться электроникой в преддверии католического Рождества. Хотя, скорее всего, Трамп забеспокоился из-за стремительного падения фондового рынка США. Отсрочка сразу же сказалась в лучшую сторону на индексе Dow Jones, который вырос почти на 1,5%. Да и акции Apple прибавили 4% — хоть какой-то позитив для главы компании Тима Кука.

Непростая Европа

На самом деле, торговые отношения США со странами Европы тоже далеки от идеальных. Перед вылетом на саммит G7 Трамп снова заговорил о «невиданных ранее» пошлинах на французское вино. В середине июля он пригрозил такими мерами после того, как французский парламент принял закон о налоге на услуги таких цифровых гигантов, как Amazon, Apple, Google и Facebook. Видимо, американский лидер посчитал нужным снова упомянуть вина страны, которая принимает саммит «Большой семёрки».

Тот факт, что Франция начинает облагать налогами эти компании, глава Белого дома назвал «нечестным».

Мы будет облагать налогами их вино так, как они этого ещё не видели,

— заявил Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что данные компании противопоставляют себя республиканцам, поэтому он не может назвать себя их поклонником. В заключение глава Белого дома заверил журналистов, что его ждут два замечательных дня во Франции, а с Эммануэлем Макроном у него «хорошие отношения».

Телеканал CNN сообщил, что Трамп якобы в течение нескольких последних недель, общаясь со своим окружением, жаловался на «бесполезность» встреч «семёрки», которые состоялись в 2017 и 2018 годах. Поэтому президент США совсем не горит желанием лететь во Францию. Причём телеканал утверждает, что о своём отношении к саммитам G7 Трамп говорил лично премьер-министру Японии Синдзо Абэ, а также самому Макрону. По его мнению, двусторонние переговоры намного полезнее, поскольку не приходится говорить о таких проблемах, как глобальное потепление, которое Трампу попросту неинтересно.

Фото: Veja / Shutterstock.com

Тем временем в Евросоюзе не собираются сидеть сложа руки, наблюдая за агрессивной торговой политикой США. Издание Politico получило в своё распоряжение документ в 173 страницы, в котором описывается разработанная ЕС программа, предусматривающая одностороннее введение пошлин на американские товары. Одна из основных целей, поставленных в документе, заключается в противостоянии всё тем же IT-гигантам из США. Например, недавно избранная председателем Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен учредит специальный фонд, который инвестирует 100 миллиардов долларов в самые перспективные высокотехнологичные компании Европы. В материале издания отмечается, что пока эти инициативы ещё рассматриваются.

Напомним, что США и Евросоюз ввели взаимные торговые пошлины на некоторые виды товаров весной и летом 2018 года. Тогда Дональд Трамп заявлял, что Европа ведёт себя хуже, чем Китай. Впрочем, с того времени в отношениях с Пекином ситуация обострилась намного больше.

«Хрюшки» и соя для Китая

А что же мы? Торговой войной между США и Китаем наша страна пытается воспользоваться с выгодой для себя. В частности, борется за китайский рынок свинины. Ещё в мае 2018 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, какую пользу наша страна может получить благодаря обострению отношений между Пекином и Вашингтоном, сказал: «А мы тут как тут со своими хрюшками». На тот момент запрета на импорт в Китай сельхозпродукции из США ещё не было.

Также Россия может нарастить производство сои, тем более что сосредоточено оно в основном как раз на Дальнем Востоке. Увеличение её экспорта в Поднебесную — вполне реальная задача. Но при этом нужно понимать, что Китай не собирается полностью выдавливать американских производителей, Пекин просто хочет получить максимально выгодные условия. Желающих и помимо России с США много. Например, Бразилия и Аргентина, являющиеся ведущими в мире производителями сои.

Думать, что китайцы скупят у нас всю сельскохозяйственную продукцию по выгодной для нас цене, тоже не стоит. Нужно готовиться к переговорам, которые с Китаем всегда сложные и вязкие,

— полагает заместитель директора Института стран Африки и Азии МГУ Андрей Карнеев.

Глобальная опасность

Трамп почему-то до сих пор уверен, что сможет продавить Китай, навязать ему свою волю. Однако вторая экономика мира не собирается становиться мягкой и уступчивой. Пекин явно намерен зеркально отвечать на действия Вашингтона. И вот эта торговая война, приобретающая характер затяжной, весьма неблагоприятно сказывается на мировой экономике.

С другой стороны, возможная сделка между двумя странами, о которой говорят уже второй год, тоже весьма опасна в глобальном смысле. Как отмечала ранее директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Екатерина Майорова, если США и Китай придут к какому-то соглашению, то взятые этими странами взаимные обязательства по закупкам товаров могут стать фактором, «серьёзно искажающим нормальные условия конкуренции». «Фактически будет война всех против всех», — цитирует Майорову «Газета.RU».

Но пока всё указывает на то, что до сделки ещё очень далеко. Разве что США и Китай не затеяли какую-то непонятную игру с целью обхитрить весь остальной мир. Так ли это, покажет время.