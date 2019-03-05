Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.

Как указывается в письме Трампа, которое приводит РИА Новости, «действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности».

По его словам, это «способствует незаконному присвоению её активов», а действия и политика «правительства России», в том числе «предполагаемая аннексия Крыма и применение силы на Украине», представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов.

Таким образом Трамп продлил действие указа 13660 от 2014 года, который был объявлен президентом Бараком Обамой и предусматривает ограничительные меры в отношении ряда россиян.

Ранее сообщалось, что конгрессмены США разработали законопроект под названием «О транспарентности в отношении Владимира Путина».