Трамп продает сирийский пассив

• 99 • Аналитика

Война без цели

Само решение о выводе Трамп, по всей видимости, принял еще в самом начале своего президентского срока. Будучи прагматиком, он просто не видел иных вариантов.

И действительно, размещенные на территории Сирии американские войска стали серьезной проблемой не только для Дамаска, но и для Вашингтона. Они были бы целесообразными в случае, если бы Америка продолжала сражаться за контроль за Сирией – однако от этого американцы, фактически, отказались еще при Обаме. После того, как Россия (по приглашению Асада) ввела войска и стала вместе с сирийскими и иранскими военными освобождать территории, все поняли, что Башар Асад останется на своем посту, а боевики обречены. Имевшие стратегическую свободу турки быстро сделали выводы и перебежали в российско-иранский лагерь победителей, а вот у США (вступивших в жесткий клинч с Москвой, а при Трампе еще и с Тегераном) такой свободы не было. Они оказались в изоляции, и были отстранены даже от переговоров по политическому урегулированию в Сирии. Поэтому американское военное присутствие в Сирии стало бесперспективным, и лишь помогало отсрочить победу Асада.

Да, на безрыбье и рак рыба – войска США выигрывали время и создавали проблемы иранцам, мешая им наладить «шиитский территориальный мост» между Ираном и Ливаном. Однако в данном случае лучше было поголодать, ведь цена этого рака оказалась запредельной.

В частности, американцы в Сирии размещались, в основном, на землях курдов – единственных оставшихся союзников США в этой стране. В обмен Вашингтон крышевал, вооружал и обучал курдские ополчения, что вызывало крайне негативную реакцию Анкары (которая рассматривает турок не просто как террористов, а как террористов, покушающихся на территориальную целостность Турции). Поначалу Эрдоган возмущался, затем - когда его возмущения не достигали эффекта - стал выставлять ультиматумы и брать заложников, а потом перешел к делу и стал (по согласованию с Москвой и, отчасти, с Дамаском) просто захватывать курдские регионы Сирии. Выбирая между конфликтом с партнером по НАТО и сдачей очередного куска курдских земель туркам, США всегда решали в пользу второго варианта, чем лишь озлобляли курдов и рушили собственную репутацию в мире.

Кроме того, США из-за своего присутствия в Сирии рисковали вляпаться в конфликт не только с Турцией, но и с Россией. Американцы (заявив о готовности полноценно воевать против Асада в случае, если тот применит химическое оружие) оказались заложниками боевиков, регулярно устраивающих химические провокации. И Трамп (не желавший устраивать из-за Сирии ядерный конфликт, но в то же время не желавший прослыть пустозвоном), вынужден был каждый раз по согласованию с Россией устраивать шоу-удары по сирийским сараям. Понимая, что в какой-то момент шоу-ударом ограничиться он уже не сможет.

Продавать нужно уметь все

Однако, с другой стороны, выход должен быть правильным. Трамп понимал, что он должен уйти с победой. А победа – это не когда «всех убил, один остался», а когда выполнил поставленную цель. Изначальную цели США – свержение Асада – выполнить было невозможно, поэтому Трамп (как настоящий прагматик), взял и поменял эту цель. Еще в самом начале своей каденции американский президент заявил о том, что теперь США в Сирии не для свержения Асада, а для того, чтобы победить Исламское государство (запрещена в РФ). И поскольку ИГ уже давно практически побеждено (причем обе его столицы - Ракка в Сирии и Мосул в Ираке – были взяты именно при поддержке и участии США), Трамп мог объявить о победе и последующем уходе в любой момент.

Однако долгое время он об этом не объявлял, ведь Трамп – не только прагматичный политик, но и бизнесмен. А бизнесмен всегда знает, что пассивы в инвестиционных портфелях надо не выбрасывать, а грамотно продавать. То есть обменивать свой выход из Сирии на какие-то преференции со стороны лиц, в таком выходе заинтересованных.

В частности, от той же Турции. Да, Эрдоган привык играть на обострение и выигрывать, однако он тоже понимал, что в какой-то момент Трамп может упереться, и уже Турции придется идти в очень опасные воды потенциального военного конфликта с США. Поэтому Анкара, судя по всему, была не прочь договориться и убрать «американскую крышу» курдов мирным путем.

Благо у Реджепа Эрдогана сейчас на руках важнейший козырь – именно он держит в руках все нити «дела Хашогги», а значит и судьбу наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, вовлеченного в убийство журналиста. Принца, являющегося не только «другом семьи Трампа», но и опорой американского президента на Ближнем Востоке. Поэтому не исключено, что сделанное Трампом заявление о выводе войск из Сирии, случившееся аккурат вскоре после анонсирования Эрдоганом нового наступления на курдские территории, стало сделкой по Хашогги.

Второй заинтересованной стороной является Иран. Присутствие американских войск в Сирии, конечно, ослабляет США, но и серьезно мешает Тегерану завершить слишком уж затратную для него гражданскую войну. Поэтому Трамп мог продать иранцам свой выход, получив за это определенные гарантии относительно условий будущей конституции Сирии, а также иранского военного присутствия в этой стране. Переговоры об этом шли через Россию, и, по-видимому, завершились успешно.

Естественно, это не означает, что Вашингтон прекращает конфликтовать с Тегераном – он просто сосредоточит усилия на более перспективных «конфликтах на периферии». Южном Ираке (где саудовцы окучивают местных шиитских лидеров), Ливане или, на край, в Йемене. А сирийская кампания для Вашингтона оканчивается. Причем, как это ни странно, победой. И Москва (судя по заявлению Путина на пресс-конференции) не собирается публично высмеивать такую вот победу. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы ушло и не мешало.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники