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Трамп прочит в послы США в Москве "коменданта страны-оккупанта" - СМИ

08 августа 2019, 01:54  •  16 • Политика
Как сообщают СМИ, администрация президента США Дональда Трампа прочит в послы США в Москве известного своей антироссийской риторикой дипломата Ричарда Гренелла, которого в Германии прозвали "верховным комиссаром страны-оккупанта".
Новым послом США в Москве может стать бывший вице-президент компании Ford Стивен Биган. Об этом пишут американские СМИ.
Ранее стало известно о том, что посол Джон Хантсман передал в Белый дом прошение об отставке. Согласно предварительным данным, дипломат намерен побороться за кресло губернатора штата Юта.
Как пишет The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа рассматривает двух преемников Хантсмана. Первым кандидатом является спецпредставитель по КНДР Стивен Биган, который в прошлом работал в компании Ford, имевшей свои интересы на рынке России.
Вторым является скандально известный посол в Берлине Ричард Гренелл. Однако СМИ отмечают, что он якобы не заинтересован в работе в Москве.
Напомним, дипломат умудрился настроить против себя политические элиты Германии, рассылая письма с угрозами. В них Гренелл требовал от немецких компаний отказаться от поддержки проекта "Северный поток - 2".
Он также критиковал ФРГ за "недостаточные" оборонные расходы. В итоге депутат бундестага от СДПГ Вольфган Кубицки сравнил поведение посла США с действиями "верховного комиссара страны-оккупанта".

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