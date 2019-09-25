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Трамп призвал Зеленского «продолжать прогресс» в отношениях с Россией

25 сентября 2019, 22:54  •  22 • Украина
Американский лидер Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским отметил прогресс в отношениях России и Украины и призвал продолжать в том же духе.
 
Reuters
 

«Удалось добиться определённого прогресса с Россией, большой прогресс был достигнут. Продолжайте в том же духе», — сказал Трамп.

Как подчеркнул президент США, он верит, что российский лидер Владимир Путин «хотел бы что-то сделать».

«Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — добавил он.

Трансляцию встречи вёл телеканал «112 Украина».

В начале августа Трамп также выражал надежду, что Зеленскому удастся достичь договорённости с Путиным относительно ситуации в Донбассе.

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