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Трамп призвал Зеленского «продолжать прогресс» в отношениях с Россией
25 сентября 2019, 22:54 • 22 • Украина
Американский лидер Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским отметил прогресс в отношениях России и Украины и призвал продолжать в том же духе.
Reuters
«Удалось добиться определённого прогресса с Россией, большой прогресс был достигнут. Продолжайте в том же духе», — сказал Трамп.
Как подчеркнул президент США, он верит, что российский лидер Владимир Путин «хотел бы что-то сделать».
«Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — добавил он.
Трансляцию встречи вёл телеканал «112 Украина».
В начале августа Трамп также выражал надежду, что Зеленскому удастся достичь договорённости с Путиным относительно ситуации в Донбассе.
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