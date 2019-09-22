Трамп призвал ЕС выделять больше средств для Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.

«Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку Украины», — цитирует РИА Новости Трампа.

По его словам, они «выделяют (средств. — RT) меньше по сравнению (с США. — RT)».

Ранее сообщалось, что комитет сената США одобрил выделение $250 млн Вооружённым силам Украины.