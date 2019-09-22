|
Трамп призвал ЕС выделять больше средств для Украины
22 сентября 2019, 20:09 • 90 • Украина
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.
Reuters
«Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку Украины», — цитирует РИА Новости Трампа.
По его словам, они «выделяют (средств. — RT) меньше по сравнению (с США. — RT)».
Ранее сообщалось, что комитет сената США одобрил выделение $250 млн Вооружённым силам Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 сентября 2019, 02:09
|
16 сентября 2019, 21:24
|
21 сентября 2019, 18:24
|
20 сентября 2019, 13:09
|
15 сентября 2019, 22:39
|
18 сентября 2019, 02:39
|
19 сентября 2019, 07:54