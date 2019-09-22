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Трамп призвал ЕС выделять больше средств для Украины

22 сентября 2019, 20:09  •  90 • Украина
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.
 
Reuters
 

«Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку Украины», — цитирует РИА Новости Трампа.

По его словам, они «выделяют (средств. — RT) меньше по сравнению (с США. — RT)».

Ранее сообщалось, что комитет сената США одобрил выделение $250 млн Вооружённым силам Украины.

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