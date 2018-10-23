Трамп признался: «Я националист»

Выступая в штате Техас на митинге, президент США Дональд Трамп сделал неожиданное для всех признание, назвав себя «националистом».

«Я националист», - заявил он присутствующим на митинге, отметив, что само слово не рекомендуется использовать, но глава Белого дома его все же озвучил еще раз, призвав с трибуны употреблять это слово и других.

«Националист, мне нравится это слово. Используйте его», - разрешил Трамп.

Свое признание он сделал в противовес сторонникам глобализации, назвав их «коррумпированными» и «жадными до власти». По словам американского президента, глобалист - это тот человек, который «не заботится о собственной стране» и ему важен мир в целом.