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Трамп признался: «Я националист»

23 октября 2018, 10:09  •  105 • Политика
Президент США Дональд Трамп назвал себя националистом и выступил против сторонников глобализации.
Выступая в штате Техас на митинге, президент США Дональд Трамп сделал неожиданное для всех признание, назвав себя «националистом».
«Я националист», - заявил он присутствующим на митинге, отметив, что само слово не рекомендуется использовать, но глава Белого дома его все же озвучил еще раз, призвав с трибуны употреблять это слово и других.
«Националист, мне нравится это слово. Используйте его», - разрешил Трамп.
Свое признание он сделал в противовес сторонникам глобализации, назвав их «коррумпированными» и «жадными до власти». По словам американского президента, глобалист - это тот человек, который «не заботится о собственной стране» и ему важен мир в целом.

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