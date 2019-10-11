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Трамп признался в "самой ужасной ошибке" США
11 октября 2019, 06:24 • 129 • В мире
На Ближнем Востоке Соединенным Штатам приходится играть роль "мирового жандарма". Именно поэтому приход американских войск в этот регион стал "самой ужасной ошибкой" США.
По мнению Трампа, на Ближнем Востоке США "выполняют работу за другие страны" - за Европу, Россию, Иран, Ирак, Турцию и Сирию. Пусть эти страны сами делают свою работу", заявил Трамп.
"Самая ужасная ошибка, которую допустили США, - это приход на Ближний Восток", - цитирует РИА Новости слова Трампа.
"Бесконечные глупые войны для нас заканчиваются", - написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter, добавив, что только на боевые действия и "поддержание порядка в регионе" Вашингтон потратил 8 триллионов долларов. "Все это в результате обернулось огромным числом погибших американских солдат", - цитируют твит Трампа Nation News.
Более того, американский президент не сомневается в том, что заявления о наличии на Ближнем Востоке оружия массового поражения были фейком, который распространяли СМИ США.
"Его там не было! Теперь мы неспешно и осмотрительно возвращаем наших замечательных военнослужащих домой", - написал в своем микроблоге в Twitter глава Белого дома.
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