Трамп признался в "самой ужасной ошибке" США

По мнению Трампа, на Ближнем Востоке США "выполняют работу за другие страны" - за Европу, Россию, Иран, Ирак, Турцию и Сирию. Пусть эти страны сами делают свою работу", заявил Трамп.

"Самая ужасная ошибка, которую допустили США, - это приход на Ближний Восток", - цитирует РИА Новости слова Трампа.

"Бесконечные глупые войны для нас заканчиваются", - написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter, добавив, что только на боевые действия и "поддержание порядка в регионе" Вашингтон потратил 8 триллионов долларов. "Все это в результате обернулось огромным числом погибших американских солдат", - цитируют твит Трампа Nation News.

Более того, американский президент не сомневается в том, что заявления о наличии на Ближнем Востоке оружия массового поражения были фейком, который распространяли СМИ США.

"Его там не было! Теперь мы неспешно и осмотрительно возвращаем наших замечательных военнослужащих домой", - написал в своем микроблоге в Twitter глава Белого дома.