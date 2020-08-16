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Трамп признался, что возлагает надежды на русскую вакцину: "Хоть бы сработала"

16 августа 2020, 19:05  •  53 • В мире
Американский лидер Дональд Трамп признался, что возлагает надежды на русскую вакцину: "Хоть бы сработала". При этом он отметил, что в США между тем продолжается процесс создания своего препарата. По его словам, специалисты существенно продвинулись в этом направлении.
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал новость о первой в мире официальной регистрации вакцины против коронавируса. Её прошёл российский препарат "Спутник V".
Данный процесс завершился на этой неделе. Лекарство было создано специалистами Национального исследовательского центра им. Н. Ф. Гамалеи.
Президент Соединённых Штатов признался в ходе пресс-конференции, что возлагает надежды на то, что вакцина действительно окажется эффективной в борьбе с инфекцией.
При этом он заметил, что создание и регистрация препарата в России проходили по специальной ускоренной программе.
Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно - пройти через процесс, - подчеркнул Трамп.
Глава Белого дома отметил, что в США между тем продолжается разработка препарата. По его словам, американские специалисты существенно продвинулись в этом направлении.

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