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Трамп признался, что пытался "убить" "Северный поток - 2"

27 июня 2021, 09:10  •  115 • Политика
Дональд Трамп откровенно рассказал о попытках остановить строительство "Северного потока - 2". Он считает, что сделал всё возможное для этого, но Джо Байден не продолжил его политику - и теперь Америку ждёт разруха.
Во время выступления на митинге в Огайо экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот "разрешил" завершить строительство русского газопровода в Европе. Трамп напомнил, что сам он сделал всё, чтобы покончить с "Северным потоком - 2": "Я на них наложил санкции сверху донизу".
При этом Байден одновременно остановил строительство газопровода в США, уничтожив таким образом 48 тысяч рабочих мест, подчеркнул Трамп. Бывший президент уверен: такими методами новый президент приведёт экономику США к разрухе.
Дональд Трамп также отметил, что, несмотря на санкции, ему удалось наладить с Россией хорошие отношения, равно как и с Китаем. "Это хорошо", - прокомментировал он своё взаимодействие с Владимиром Путиным.

Политик добавил, что хорошо относится и к канцлеру Германии, "умной и жёсткой" Ангеле Меркель, - с ней он также "отлично ладит". Но у него вызывает возмущение тот факт, что Германия продолжает платить России миллиарды долларов за строительство газопровода.
Я сказал: "Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даёте миллиарды. Как это работает, Ангела?" Она лишь улыбнулась,
- рассказал Трамп.

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