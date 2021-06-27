Трамп признался, что пытался "убить" "Северный поток - 2"

Дональд Трамп откровенно рассказал о попытках остановить строительство "Северного потока - 2". Он считает, что сделал всё возможное для этого, но Джо Байден не продолжил его политику - и теперь Америку ждёт разруха.

Во время выступления на митинге в Огайо экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот "разрешил" завершить строительство русского газопровода в Европе. Трамп напомнил, что сам он сделал всё, чтобы покончить с "Северным потоком - 2": "Я на них наложил санкции сверху донизу".

При этом Байден одновременно остановил строительство газопровода в США, уничтожив таким образом 48 тысяч рабочих мест, подчеркнул Трамп. Бывший президент уверен: такими методами новый президент приведёт экономику США к разрухе.

Дональд Трамп также отметил, что, несмотря на санкции, ему удалось наладить с Россией хорошие отношения, равно как и с Китаем. "Это хорошо", - прокомментировал он своё взаимодействие с Владимиром Путиным.



Политик добавил, что хорошо относится и к канцлеру Германии, "умной и жёсткой" Ангеле Меркель, - с ней он также "отлично ладит". Но у него вызывает возмущение тот факт, что Германия продолжает платить России миллиарды долларов за строительство газопровода.

Я сказал: "Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даёте миллиарды. Как это работает, Ангела?" Она лишь улыбнулась,

- рассказал Трамп.