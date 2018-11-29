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Трамп признал Крым российским, отказавшись встречаться с Путиным - СМИ

29 ноября 2018, 22:24  •  188 • Политика
Трамп признал Крым российским, отменив переговоры с Путиным на саммите G20 в Аргентине. Все дело в формулировке, которую использовал президент США, сообщая об отмене встречи, отмечают СМИ.
Президент США Дональд Трамп случайно признал Крым российским, написав сообщение в Twitter об отмене встречи с главой России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Это произошло вечером 29 ноября, за день до саммита.
В тексте сообщения американского президента говорится, что поскольку украинские корабли и моряки не были возвращены из России на Украину, то было принято решение об отмене ранее запланированной встречи с Путиным. Интересный момент заключается в том, что и задержанные украинские моряки, и их плавсредства находятся в Крыму. То есть Трамп прямым текстом признал, что полуостров - это территория России, пишут Дни.ру.
Напомним, что официальная позиция Запада заключается в том, что Крым - это по-прежнему территория Украины, хотя жители полуострова еще весной 2014 года ясно выразили свое решение на всенародном референдуме о выходе из состава Незалежной и воссоединении с Россией.
Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

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