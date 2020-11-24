Трамп приступил к процедуре передачи власти Байдену

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Действующий лидер не стал признавать поражение, несмотря на формальное согласие

Действующий американский президент Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что распорядился приступить к "первоначальным протоколам" для передачи властных полномочий Джозефу Байдену. Этим займется Управление общих служб (GSA).

Ранее отмечалось, что ведомство во главе с Эмили Мерфи заявило о признании победы Байдена на выборах президента Соединенных Штатов. Управление выразило готовность к осуществлению передачи полномочий победителям, сообщает РИА "Новости".

Сам Трамп заявил на своей странице в "Твиттер", что продолжит бороться за победу. Тем не менее, он адресовал GSA свое решение приступить к передаче полномочий, передает "Свободная Пресса".

Также президент выразил благодарность Мерфи и отметил, что не желает подвергать руководителя ведомства опасности, так как в ее адрес уже поступали угрозы.

Таким образом, глава государства отказался признавать проигрыш в выборах, несмотря на отданные распоряжения, отмечает телеканал "360".

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, в каком случае Москва признает итоги прошедшего в Штатах волеизъявления. В первом случае, объяснил глава РФ, одна из сторон должна признать свое поражение. Второй вариант предусматривает подведение итогов голосования на законной основе.

Не так давно советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал демократов победителями прошедших выборов.