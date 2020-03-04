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Трамп принял предложение Путина: В ближайшее время будет согласована встреча "ядерной пятёрки" - Лавров

04 марта 2020, 00:35  •  46 • Политика
Трамп согласился на встречу "ядерной пятёрки" по инициативе Путина, сообщил Лавров. Время и место встречи будет согласовано в ближайшее время, уточнил глава МИД России.
Президент США Дональд Трамп принял предложение главы России Владимира Путина о созыве саммита "ядерной пятёрки". Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В "ядерную пятёрку", кроме России и США, входят Китай, Франция и Великобритания. В Париже и Пекине уже поддержали инициативу российского лидера о проведении встречи. В Лондоне и Вашингтоне до последнего момента сохраняли молчание.
"Трамп согласился на встречу "ядерной пятёрки" по инициативе Путина. Место и время встречи "ядерной пятёрки" будет согласовано в ближайшее время", - сообщил 3 марта Лавров.
Таким образом, 4 из 5 участников поддержали проведение саммита. И, учитывая отношения США и Великобритании, Лондон, скорее всего, тоже вскоре подтвердит участие во встрече.
Напомним, что через год истекает действие договора СНВ-III о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, который поддерживает безопасность в мире. Однако на фоне одностороннего выхода США из "ядерной сделки" с Ираном и Договора о ракетах средней и малой дальности с Россией продление СНВ-III встало под большой вопрос.

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