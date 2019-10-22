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Трамп приготовился нанести "небывалый удар" по Ирану

22 октября 2019, 12:09  •  56 • Политика
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом. "Если Иран сделает что-то, по нему будет нанесен удар, который по ним еще никогда не наносили", - сказал глава Белого дома.
США нанесут по Ирану невиданный по силе удар в случае неприемлемых действий с его стороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.
Угрозы со стороны американского лидера связаны с новым витком напряженности в отношениях между США и Ираном из-за атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако в Белом доме настаивают, что дроны прилетели из Ирана.
"Мы подготовлены лучше, чем когда-либо. Если Иран сделает что-то, по нему будет нанесен удар, который по ним еще никогда не наносили", - пригрозил Трамп.
Напомним, что президент США уже делал похожие заявления, но только в адрес КНДР во время ракетного кризиса. Трамп обещал Пхеньяну "огонь и ярость", но в итоге угрозы так и остались угрозами.

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