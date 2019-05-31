Трамп придумал такое, за что ставят памятники

Автор:

Латышев Сергей

Президент США Дональд Трамп сообщил о задержании в городе Эль-Пасо (штат Техас) рекордно большой группы нелегальных мигрантов из Мексики – 1036 человек. По свидетельству хозяина Белого дома, это крупнейшая группа «нелегалов» за всю историю, проникшая на территорию страны из Мексики. Американский президент заявил, что намерен сделать в ближайшее время «важное заявление» по этой проблеме. И он его сделал, произведя эффект разорвавшейся бомбы.

Безвыходных ситуаций нет

Добиться чего-либо путного в этом направлении у Трампа ранее не получалось. Обещанная им «прекрасная высокая Стена» на протянувшейся от Атлантики до Тихого океана американо-мексиканской границе (свыше 3200 км) практически не строится. Что-то отдалённо похожее на неё появилось лишь на отдельных коротеньких участках. Из-за саботажа Конгресса и невыделения им требуемого финансирования стройкой занимаются фактически энтузиасты, в основном на частные средства. Президентские указы и попытки использовать армию для предотвращения нелегальной миграции блокируются симпатизирующими демократам (которые видят в «нелегалах» своих будущих избирателей и подходящий материал для переформатирования в нужном духе США) судами.

Американо-мексиканская граница притягивает миллионы стремящихся пробраться в США латиноамериканцев, что в Латинской Америке выгодно всем, а США однажды выйдет боком. Фото: www.globallookpress.com

Пограничники не справляются. 29 марта Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит потоки нелегальной миграции. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, прекрасно понимая, что закрыть границу для легально пересекающих её миллионов человек невозможно, в ответ высокомерно заявил, что не намерен вступать в полемику с Трампом из-за его угроз. И всё осталось по-прежнему. От бессилия перед успешными интригами глобалистов и заинтересованных в дешёвой рабочей силе капиталистических хищников, прикрывающихся лицемерными рассуждениями о правах человека и гуманизме, впору было впасть в отчаяние и начать рвать на себе волосы. Однако Трамп доказал, что безвыходных ситуаций не бывает.

Что предложил Трамп

Президент США нашёл выход и создал интересный международный прецедент, объявив о введении пошлин на все товары, ввозимые из Мексики, чтобы таким образом остановить миллионы нелегальных мигрантов из этой страны. Трамп заявил, что с 10 июня в отношении мексиканских товаров начнёт действовать пошлина в размере 5%, которая будет постепенно увеличиваться до тех пор, «пока потоки нелегальных мигрантов из Мексики в нашу страну не остановятся». Он добавил, что пошлины будут расти каждый месяц и к 1 октября они достигнут 25%, если «проблема нелегальной иммиграции не будет решена».

Хозяин Белого дома пообещал, что эти меры будут сохраняться «до тех пор, пока Мексика не добьётся существенного снижения потока нелегальных мигрантов, проходящих через её территорию». Трамп намерен прибегнуть к закону об экономических полномочиях президента во время ЧП, который позволяет ему ввести такие пошлины в отношении Мексики.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2019 г.

Пассивное пособничество Мексики, которая допускает это массовое вторжение, – сказал позднее Трамп, – представляет собой чрезвычайную ситуацию и экстраординарную угрозу для национальной безопасности и экономики США. В Мексике очень сильное иммиграционное законодательство, и она легко могла бы остановить поток нелегальных мигрантов, в том числе вернуть их на родину.

Когда же наплыв нелегальных мигрантов из Мексики в США прекратится, «все тарифы будут сняты».

Застал врасплох

После озвучивания этой новаторской инициативы (ранее Вашингтон действовал с другой стороны – угрожал сократить или лишить финансовой помощи выталкивающие своё население в США латиноамериканские страны) мексиканский песо упал до трёхмесячного минимума. А высокопоставленные мексиканские чиновники, демонстративно и со злорадством игнорировавшие проблему нелегальной миграции, потворствуя ей, стремительно засобирались в США. Они чисто формально откликались на просьбы и требования покончить с проходящими по их территории «караванами беженцев» со всей Латинской Америки, которые всё равно проникали в США. И думали, что такая лафа будет всегда. Потому что и Мексика, и Гондурас с Сальвадором, и другие латиноамериканские страны избавлялись таким образом от излишков населения, рассчитывая, что после того, как их граждане устроятся в США, они начнут посылать оттуда на родину денежные переводы.

Так что властям беднейших стран Латинской Америки и делать будет ничего не надо для того, чтобы на месте улучшить жизнь. Ведь деньги – появятся. А что ещё нужно?

Не поздно ли спохватились?

Президент Мексики Обрадор в ночь на пятницу сообщил, что в США для переговоров вылетит делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом. Его зам Хесус Сид заявил, что введение новых пошлин будет иметь «тяжелейшие последствия», и указал, что, «если их введут, мы должны будем ответить решительно».

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор вмиг зауважал Трампа, когда понял, что его стране попустительство «нелегалам» очень дорого обойдётся. Фото: www.globallookpress.com

Интересно, осмелятся ли мексиканские деятели озвучить эту угрозу, предназначенную, безусловно, для внутреннего потребления, когда приедут в США? Вряд ли.

Потому что над Мексикой на самом деле нависла очень серьёзная угроза. В этой стране собираются ежемесячно сотни тысяч автомобилей, там базируются авиакосмические и ИТ-компании, оттуда поступает в США разнообразная сельскохозяйственная продукция. Для входящей в «большую двадцатку» стран с развитой экономикой Мексики новые пошлины являются страшной угрозой, в то время как США могут с куда меньшими издержками поменять своих поставщиков. В 2018 году США закупили в Мексике продукции на 346,6 миллиарда долларов – оцените размер нависшей над этой страной угрозы.

Поэтому мексиканский коллега Трампа Обрадор быстро сменил тон. Теперь он просит Трампа «дать указания своим государственным служащим... принять представителей нашего правительства во главе с министром иностранных дел, которые уже завтра отправятся в Вашингтон, чтобы достичь соглашения, выгодного для обеих стран». По его словам, «социальные проблемы не решаются при помощи налогов или принудительных мер». Между тем, по данным мексиканского МВД, в США лишь в первом квартале текущего года из Мексики направились 300 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп многое делает неправильно, но не это. Фото: www.globallookpress.com

И все отлично знают, что это не только труженики, готовые на любую работу, а что среди мигрантов есть и немало преступников – убийц, контрабандистов наркотиков, которые совершенно не собираются честно работать в США и рассматривают эту страну как свою кормовую базу, а в перспективе и объект ползучей колонизации. Крайне высокий уровень преступности в США – это во многом их «заслуга».

Трамп всё-таки молодец

Проблема нелегальной миграции, объявленная глобалистами якобы нерешаемой, существует не только в США – она есть в России, Европе, Мьянме, многих странах мира. И если Трампу, заявляющему, что «наций без границ не существует», удастся создать и успешно обкатать финансово-санкционный механизм наказания стран, которые попустительствуют и сами участвуют в нелегальной миграции, он сослужит хорошую службу и русским тоже. Будет и от него хоть какой-то толк. Как же в этом случае не похвалить Трампа?