Трамп придумал такое, за что ставят памятники

Президент США Дональд Трамп сообщил о задержании в городе Эль-Пасо (штат Техас) рекордно большой группы нелегальных мигрантов из Мексики – 1036 человек. По свидетельству хозяина Белого дома, это крупнейшая группа «нелегалов» за всю историю, проникшая на территорию страны из Мексики. Американский президент заявил, что намерен сделать в ближайшее время «важное заявление» по этой проблеме. И он его сделал, произведя эффект разорвавшейся бомбы.

Безвыходных ситуаций нет

Добиться чего-либо путного в этом направлении у Трампа ранее не получалось. Обещанная им «прекрасная высокая Стена» на протянувшейся от Атлантики до Тихого океана американо-мексиканской границе (свыше 3200 км) практически не строится. Что-то отдалённо похожее на неё появилось лишь на отдельных коротеньких участках. Из-за саботажа Конгресса и невыделения им требуемого финансирования стройкой занимаются фактически энтузиасты, в основном на частные средства. Президентские указы и попытки использовать армию для предотвращения нелегальной миграции блокируются симпатизирующими демократам (которые видят в «нелегалах» своих будущих избирателей и подходящий материал для переформатирования в нужном духе США) судами.

Пограничники не справляются. 29 марта Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит потоки нелегальной миграции. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, прекрасно понимая, что закрыть границу для легально пересекающих её миллионов человек невозможно, в ответ высокомерно заявил, что не намерен вступать в полемику с Трампом из-за его угроз. И всё осталось по-прежнему. От бессилия перед успешными интригами глобалистов и заинтересованных в дешёвой рабочей силе капиталистических хищников, прикрывающихся лицемерными рассуждениями о правах человека и гуманизме, впору было впасть в отчаяние и начать рвать на себе волосы. Однако Трамп доказал, что безвыходных ситуаций не бывает.

Что предложил Трамп

Президент США нашёл выход и создал интересный международный прецедент, объявив о введении пошлин на все товары, ввозимые из Мексики, чтобы таким образом остановить миллионы нелегальных мигрантов из этой страны. Трамп заявил, что с 10 июня в отношении мексиканских товаров начнёт действовать пошлина в размере 5%, которая будет постепенно увеличиваться до тех пор, «пока потоки нелегальных мигрантов из Мексики в нашу страну не остановятся». Он добавил, что пошлины будут расти каждый месяц и к 1 октября они достигнут 25%, если «проблема нелегальной иммиграции не будет решена».

Хозяин Белого дома пообещал, что эти меры будут сохраняться «до тех пор, пока Мексика не добьётся существенного снижения потока нелегальных мигрантов, проходящих через её территорию». Трамп намерен прибегнуть к закону об экономических полномочиях президента во время ЧП, который позволяет ему ввести такие пошлины в отношении Мексики.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..