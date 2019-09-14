«Трамп преуменьшает исходящую от России угрозу»: почему в США обеспокоены состоянием отношений с Европой

Дональд Трамп преуменьшает «угрозу безопасности, исходящую от России». Об этом говорится в докладе Брукингского института США, с текстом которого ознакомился RT. Разногласия президента Соединённых Штатов и конгресса относительно стратегии в отношении Москвы «подрывают трансатлантический консенсус», утверждают аналитики. Авторы доклада также призывают Брюссель отказаться от инициативы «стратегической автономии» и называют сотрудничество западных государств незаменимым. По мнению опрошенных RT экспертов, таким образом Вашингтон стремится наладить отношения с Евросоюзом на фоне недавних заявлений ряда европейских политиков о необходимости восстанавливать стратегическое взаимодействие с Россией и разговоров о создании единой европейской армии. Кроме того, критика американского лидера может быть связана с предстоящими выборами, подчёркивают политологи.

Политика американского лидера Дональда Трампа привела к заметному ухудшению отношений между США и Евросоюзом. К такому мнению пришли аналитики Брукингского института.

Согласно докладу, за два с половиной года президентства Трампа в трансатлантических отношениях установилось «странное затишье». Однако такое положение дел скоро изменится, убеждены аналитики.

Так, критика президента США касается его позиции во внешней политике, которая, по мнению авторов доклада, кардинально отличается от положений Стратегии национальной безопасности США 2017 года. Напомним, в этом документе Россия и Китай обозначены как главные «угрозы» для Соединённых Штатов.

«Китай и Россия бросают вызов американскому могуществу, влиянию и интересам, пытаясь подорвать безопасность и процветание США. Они намерены… увеличить свою военную силу и контролировать информацию и данные», — подчёркивают авторы стратегии.

Европа в целом, как отмечается в докладе, приветствовала движение США от борьбы с терроризмом до вызовов и угроз со стороны России и Китая. Однако, как считают аналитики, Трамп решил сменить вектор внешней политики.

«Как следствие, президент (США. — RT) по большей части взял внешнюю политику и политику безопасности под свой контроль и придерживается стратегии «Америка прежде всего», основные пункты которой в корне противоречат положениям его же собственной стратегии национальной безопасности — не в последнюю очередь это касается постоянного преуменьшения угрозы безопасности, исходящей от России, и готовности президента предлагать сделки лидерам таких недружественных стран, как Китай, Северная Корея и даже Иран», — говорится в тексте документа.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Японии

Reuters

© Kevin Lamarque

Напомним, в конце августа Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Владимира Путина на следующий саммит G7.

Ранее американский лидер подчеркнул, что присутствие России на саммите, который состоится в 2020 году, было бы полезным.

Однако в конгрессе США выразили решительное несогласие с инициативой американского президента о возвращении Владимира Путина и Российской Федерации в «группу семи», указав в официальном письме, что Россия «не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом» для возвращения к G7.

«Две стратегии в отношении России»





Вместе с тем претензии аналитиков Брукингского института касаются и санкционной повестки. Так, по их мнению, в Вашингтоне сегодня существуют две линии политики в отношении России — линия конгресса и линия президента.

«На сегодняшней день в Вашингтоне существуют две стратегии в отношении России: стратегия конгресса и стратегия президента. Последняя, кажется, сводится к попыткам наладить отношения с Москвой при каждом удобном случае, чему конгресс намерен противостоять с небывалой решительностью», — подчёркивается в документе.

Это, в свою очередь, подрывает трансатлантический консенсус, который крайне важен для того, чтобы антироссийские санкции сработали, поскольку Россия гораздо больше зависит от европейского, чем от американского рынка, отмечается в документе.

Профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин в беседе с RT отметил, что сама Европа постепенно начинает ощущать на себе последствия антироссийских санкций.

«Происходит «отрезвление» Европы относительно того, что санкции против России, оказывается, бьют не только по ней, но и по самой Европе. И в этом смысле не стоит обвинять в ухудшении отношений между США и Европой исключительно Трампа. Европа сама многое для этого делает», — убеждён эксперт.

Ранее в Европарламенте указывали на миллиардные убытки Евросоюза из-за введения антироссийских санкций. С таким заявлением выступила французский евродепутат Надин Морано. По её мнению, введённые санкции против России не имели никакого политического воздействия, тогда как ответные меры со стороны Москвы нанесли «реальный вред европейским производителям».

Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с послами Пятой республики в конце августа 2019 года объявил, что эпоха гегемонии Запада подходит к концу. Французский президент заявил об усиливающейся роли России и Китая и призвал пересмотреть отношения с Москвой.

В Германии, в свою очередь, подсчитали ущерб от ответных ограничительных мер со стороны Москвы. Немецкий политик Майк Моринг заявил, что санкции России против Германии «наносят наибольший вред, особенно в сельском хозяйстве».

По мнению Александра Домрина, критика позиции Трампа может быть связана и с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в Соединённых Штатах в ноябре 2020 года.

Недобросовестная конкуренция

Аналитики исследовательского Брукингского института приводят перечень предложений для Европы по пересмотру трансатлантических отношений.

Авторы, в частности, акцентируют внимание на взаимной зависимости и уязвимости европейских государств, которая порождает ответственность стран — членов ЕС. По мнению американских специалистов, это является достаточно уважительной причиной, чтобы «пожертвовать близоруким и узким личным интересом ради построения доверительных отношений».

«Это определённо касается американской сверхдержавы, однако применимо и к Германии. Немецкую экономическую политику и проект трубопровода «Северный поток — 2» необходимо пересмотреть в данном контексте», — подчёркивают в Брукингском институте США.

Однако опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что, оказывая давление на Германию, США стремятся устранить конкурентов на международном энергетическом рынке.

Строительство «Северного потока – 2»

Reuters

© Anton Vaganov

Как объяснил в беседе с RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, американские экспортёры сжиженного природного газа опасаются конкуренции со стороны российских энергетических проектов.

«Северный поток — 2» — это, с одной стороны, история очень политизированная, а с другой стороны, среди этой политизации есть чёткие интересы экспортёров американского СПГ на европейский рынок, которые опасаются, что европейские страны будут больше заинтересованы в покупке российского газа, чем американского», — отметил эксперт.

В Германии неоднократно говорили о важности «Северного потока — 2» для ФРГ.

«Мы не делаем себя зависимыми от России. Речь идёт о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет», — сказал министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Кроме того, в бундестаге также назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2».

По мнению Александра Домрина, Россия предлагает гораздо более выгодные условия по поставкам природного газа.

«Конечно, это (поставки СПГ из США. — RT) нисколько не совпадает ни с интересами России, ни с интересами Европы, поскольку российский газ более дешёвый. Но использовать свою «мышечную массу», чтобы продавить сугубо свои интересы, в порядке вещей для Америки», — отметил Домрин в беседе с RT.

Что касается европейской инициативы «стратегической автономии», то, по мнению аналитиков Брукингского института, это «опасное заблуждение», которое предоставит ещё больше возможностей России и Китаю.

«Необходимо воздержаться от подобных идей, поскольку это лишь даст России и Китаю дополнительный рычаг давления на Европу. Сотрудничество западных государств незаменимо, разве что в самом узком, сугубо деловом смысле», — говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что заявления о необходимости создания европейского военного альянса активно звучат от государств — членов ЕС начиная с осени 2018 года.

Так, Макрон в ноябре прошлого года призвал европейские страны объединить усилия в области обороны. На саммите ЕС в декабре того же года отметили, что подобная инициатива будет способствовать «укреплению стратегической автономии Евросоюза».

В августе 2019 года министр обороны Швеции Петер Хультквист также заявил о намерении его страны присоединиться к программе интеграции вооружённых сил Евросоюза.

При этом, согласно данным, изложенным в стратегической повестке ЕС до 2024 года, Евросоюз намерен тесно сотрудничать с НАТО по вопросам обороны при соблюдении автономии в принятии решений.

Государства Евросоюза стремятся укрепить свой суверенитет из-за того, что дружба с США приносит прямой экономический ущерб Европе, считает политолог Александр Асафов.

«Это и попытка навязать Европе американский СПГ, и запрет работы с Ираном, и пошлины, и санкции и т. д. Это всё и наносит очевидный ущерб экономике. А ещё Трамп часто вспоминает, что членство в НАТО тоже стоит денег. Это деньги, которые страны Европы давно не перечисляли, и Трамп их этим неоднократно шантажировал», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его мнению, Европу это не очень устраивает, поэтому и идут разговоры о создании общеевропейской армии. Кроме того, Европа осознаёт, что в таких «вассальных» отношениях нет будущего, добавил Асафов.

«Поэтому в Европе начинают понимать, что они становятся разменной картой», — заключил эксперт.