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Трамп преподнес России последний подарок - NYT

23 декабря 2020, 18:05  •  52 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Решение американского главы сочли данью уважения Москве
Решение Дональда Трампа о помиловании заключенных стало для России последним подарком от пока еще действующего американского президента. Об этом пишут обозреватели газеты The New York Times.
Как напоминает издание, во вторник глава Белого дома помиловал двух людей, признавших себя виновными в рамках расследования специального прокурора в отношении России. Журналисты отмечают, что подобный шаг Трампа демонстрирует его готовность вознаграждать своих политических союзников. Также благодаря этому жесту он ликвидировал юридические последствия расследования его предвыборной компании.
В NYT напомнили, что ранее Трамп помиловал своего первого советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который признал себя виновным во лжи ФБР в связи с расследованием по русскому вмешательству в американские выборы.
"Аннулировав правовые последствия для осужденных в российском деле, Трамп при содействии своего уходящего генерального прокурора Уильяма Барра активизировал длительную кампанию, цель которой – свести на нет расследование Мюллера, дискредитировать вынесенные приговоры и наказать инициаторов этого следствия", пишут в статье.
Напомним, на прошедших выборах в США Дональд Трамп проиграл Джо Байдену, тем самым став первым американским президентом, не выбранным на второй срок. Как полагают в России, новая кандидатура на президентском посту не сулит ничего хорошего отношениям России с Вашингтоном.

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