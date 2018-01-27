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Трамп предпочел Руанду Украине: Встреча с Порошенко не состоялась

27 января 2018, 00:54  •  536 • Политика
Сегодня президент Украины Петр Порошенко собирался встретиться с лидером США, но что-то пошло не так...
Сегодня Петр Порошенко собирался встретиться с лидером США Дональдом Трампом.
"Мы обсудим различные аспекты сотрудничества с США", - сказал Порошенко. - Это вопросы экономики, безопасности, оборонительные вооружения для Украины, поддержка Соединенными Штатами наших реформ и поддержка в области безопасности, а также вопрос о развертывании миротворцев по решению Совета Безопасности ООН".
Анонсировал встречу президентов и украинский МИД.
И все бы ничего, только… встреча не состоялась. Трамп предпочел встретиться с лидером Руанды Полем Кагаме. Не было Порошенко и в расписании Трампа на этот день, размещенном в его официальном аккаунте социальной сети "Фейсбук".
А вот госсекретарь США Рекс Тиллерсон все же смог уделить президенту Украины немного времени.

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