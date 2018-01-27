|
Трамп предпочел Руанду Украине: Встреча с Порошенко не состоялась
27 января 2018, 00:54 • 536 • Политика
Сегодня президент Украины Петр Порошенко собирался встретиться с лидером США, но что-то пошло не так...
Сегодня Петр Порошенко собирался встретиться с лидером США Дональдом Трампом.
Анонсировал встречу президентов и украинский МИД.
И все бы ничего, только… встреча не состоялась. Трамп предпочел встретиться с лидером Руанды Полем Кагаме. Не было Порошенко и в расписании Трампа на этот день, размещенном в его официальном аккаунте социальной сети "Фейсбук".
А вот госсекретарь США Рекс Тиллерсон все же смог уделить президенту Украины немного времени.
Подпишитесь на нас
536
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
22 января 2018, 00:24
|
20 января 2018, 10:54
|
23 января 2018, 05:39
|
25 января 2018, 00:09
|
21 января 2018, 10:54
|
26 января 2018, 11:09
|
25 января 2018, 03:24