Трамп предостерёг Эрдогана: "Иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии"

После того как парламент Турции одобрил отправку войск в Ливию, президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых предостерёг от вмешательства в ливийский кризис. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

"Президент Трамп заявил, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии", - сообщил представитель американского лидера.

Также было отмечено, что президенты США и Турции согласились с тем, что ситуация в сирийском Идлибе требует деэскалации ради защиты гражданских лиц.

Напомним, что одобрение турецким парламентом военной помощи Ливии стало одной из главных новостей четверга, 2 января. По информации одного из турецких изданий, речь в первую очередь идёт об отправке военных инструкторов, а также турецких систем ПВО так называемому Правительству национального согласия, которое было поставлено в стране при активной помощи ООН и ЕС. В настоящий момент под его контролем находится лишь столица Триполи. Остальную часть страны контролирует парламент, на стороне которого выступает Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.