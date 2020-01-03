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Трамп предостерёг Эрдогана: "Иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии"

03 января 2020, 14:39  •  82 • Политика
Президент США Дональд Трамп предупредил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях вмешательства в дела Ливии. "Иностранное вмешательство осложняет ситуацию", - цитируют американского лидера в пресс-службе Белого дома.
После того как парламент Турции одобрил отправку войск в Ливию, президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых предостерёг от вмешательства в ливийский кризис. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.
"Президент Трамп заявил, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии", - сообщил представитель американского лидера.
Также было отмечено, что президенты США и Турции согласились с тем, что ситуация в сирийском Идлибе требует деэскалации ради защиты гражданских лиц.
Напомним, что одобрение турецким парламентом военной помощи Ливии стало одной из главных новостей четверга, 2 января. По информации одного из турецких изданий, речь в первую очередь идёт об отправке военных инструкторов, а также турецких систем ПВО так называемому Правительству национального согласия, которое было поставлено в стране при активной помощи ООН и ЕС. В настоящий момент под его контролем находится лишь столица Триполи. Остальную часть страны контролирует парламент, на стороне которого выступает Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

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