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Трамп предложил русскоговорящего разведчика на должность посла на Украине

15 мая 2020, 16:55  •  88 • В мире
Президент США Дональд Трамп представил на рассмотрение в Сенат кандидатуру посла на Украине. Занять пост чрезвычайного и полномочного посла США в Незалежной может генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, который знает русский язык. Биография возможного нового посла на Украине богата. Так, во время своей работы на Пентагон Дейтон курировал вопросы оперативной разведки.
В Белом доме назвали кандидатуру, выдвинутую Дональдом Трампом на пост посла на Украине. Как говорится в официальном сообщении, Трамп внёс на рассмотрение Сената США кандидатуру Кита Дейтона.
Генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон возглавляет Европейский центр по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла.
Кроме того, за годы службы Дейтон занимал ряд важных государственных постов, в том числе - военного атташе США в России.
Во время работы в Разведывательном управлении Пентагона Дейтон курировал вопросы оперативного управления и агентурной разведки.
Отмечается, что он владеет немецким и русским языками.
В случае утверждения Сената США на Украине появится новый посол, место которого было вакантным после ухода в прошлом году посла Мари Йованович. Дипломата отозвали по инициативе Дональда Трампа.

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