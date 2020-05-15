Трамп предложил русскоговорящего разведчика на должность посла на Украине

В Белом доме назвали кандидатуру, выдвинутую Дональдом Трампом на пост посла на Украине. Как говорится в официальном сообщении, Трамп внёс на рассмотрение Сената США кандидатуру Кита Дейтона.

Генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон возглавляет Европейский центр по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла.

Кроме того, за годы службы Дейтон занимал ряд важных государственных постов, в том числе - военного атташе США в России.

Во время работы в Разведывательном управлении Пентагона Дейтон курировал вопросы оперативного управления и агентурной разведки.

Отмечается, что он владеет немецким и русским языками.

В случае утверждения Сената США на Украине появится новый посол, место которого было вакантным после ухода в прошлом году посла Мари Йованович. Дипломата отозвали по инициативе Дональда Трампа.