Трамп предложил России "немного лучший" ракетный договор

Президент США Дональд Трамп отказался признавать факт нарушения американской стороной Договора об уничтожении ракет средней и малой дальности и предложил России заключить новый договор, который будет "намного лучше". Для этого он хочет "собрать всех в одной большой красивой комнате".

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером, 1 февраля, заявил, что хочет провести с Москвой переговоры и заключить новый договор о контроле над вооружениями вместо ДРСМД.

"Я надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Конечно, я бы хотел увидеть это", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

При этом, несмотря на очевидные факты, американский президент отказался признавать факт нарушения Вашингтоном положений ДРСМД и вновь повторил голословные обвинения в адрес Москвы.

"Одна сторона не соблюдала его. Мы соблюдали, а они — нет. Пока они не начнут выполнять свои обязательства, нам не нужно выполнять свои обещания", - пояснил он.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявили о приостановке своих обязательств по Договору об уничтожении ракет на полгода. Американские власти обвинили Россию в нарушениях и предложили полгода для выполнения ультимативных требований.

Речь идет о ракете 9М729, на уничтожении которой настаивает Пентагон. При этом американские военные атташе, как и их коллеги из других стран, поддерживающих США в этом вопросе, проигнорировали брифинг, на котором российские военные подробно рассказали об особенностях данной ракеты и предъявили доказательства того, что она не подпадает под действие ДРСМД.

Репортаж из Белого дома публикует Reuters.