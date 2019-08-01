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Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири

01 августа 2019, 02:09  •  31 • Политика

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом по инициативе американской стороны. Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - сказали в пресс-службе.

Президент РФ выразил искреннюю благодарность Трампу "за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке". Путин отметил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.

По информации пресс-службы президента РФ, Путин проинформировал своего американского коллегу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Согласно докладам МЧС России, "с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов".

Президент РФ оценил предложение своего американского коллеги о содействии России в борьбе с природными пожарами как залог того, что в будущем получится полностью нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном. "Президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами", - сказали в пресс-службе.

Президенты двух стран договорились о продолжении контактов. "Путин и Трамп договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах", - сказали в пресс-службе.

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