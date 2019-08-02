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Трамп предложил Путину поддержку, потому что и Россия всегда помогает США тушить пожары

02 августа 2019, 14:09  •  63 • В России

Как уже сообщалось на kp.ru, в среду, 31 июля, состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири.

Наш президент, искренне поблагодарив своего американского коллегу «за столь внимательное отношение», тогда ответил, что «уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами». И ещё Путин сказал, что российская сторона - при необходимости - воспользуется предложением, поступившим от господина Трампа.

А сегодня «Комсомолка» получила от Владимира Соловьева, директора департамента международного сотрудничества МЧС России, информацию такого содержания: «Мы благодарны американским коллегам за предложение оказать помощь в борьбе с лесными пожарами... Это обычная мировая практика. И между нашими странами также имеется подобный опыт сотрудничества».

Приводятся такие данные: в 2000-м, 2003-м и 2011 годах российские спасатели предложили свою помощь в ликвидации пожаров в Нью-Мексико, в 2005-м, а потом - каждый год, регулярно - с 2015-го по 2018-й - в борьбе с огнём в Калифорнии.

В 2005 году Россия помогала США при ликвидации последствий урагана "Катрина", тогда за океан были направлены 4 самолета Ил-76. А в 2012-м - 2 наших Ил-76 доставили помощь американцам, пострадавшим от урагана «Сэнди».

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