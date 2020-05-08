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Трамп предложил, Путин согласился: США поставят в Россию аппараты ИВЛ - СМИ

08 мая 2020, 12:10  •  64 • Политика
Дональд Трамп заявил, что предложил поставить в Россию аппараты ИВЛ и Владимир Путин согласился, сообщают американские СМИ.
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой России Владимиром Путиным предложил поставить в страну аппараты искуственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом рассказал сам американский лидер.
Телефонные переговоры глав России и США состоялись вечером 7 мая. Лидеры обсудили ситуацию с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и методы борьбы с распространением болезни.
По словам Трампа, в ходе разговора он предложил Путину поставить в Россию американские аппараты ИВЛ. Российский лидер принял предложение главы Белого дома, пишет Reuters.
Напомним, что ранее Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием, медикаментами и гуманитарной помощью для борьбы с эпидемией коронавируса. Как пояснили в Кремле, в ответ американская сторона пообещала предоставить России аппараты ИВЛ, если возникнет необходимость.

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