Трамп предложил, Путин согласился: США поставят в Россию аппараты ИВЛ - СМИ

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой России Владимиром Путиным предложил поставить в страну аппараты искуственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом рассказал сам американский лидер.

Телефонные переговоры глав России и США состоялись вечером 7 мая. Лидеры обсудили ситуацию с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и методы борьбы с распространением болезни.

По словам Трампа, в ходе разговора он предложил Путину поставить в Россию американские аппараты ИВЛ. Российский лидер принял предложение главы Белого дома, пишет Reuters.

Напомним, что ранее Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием, медикаментами и гуманитарной помощью для борьбы с эпидемией коронавируса. Как пояснили в Кремле, в ответ американская сторона пообещала предоставить России аппараты ИВЛ, если возникнет необходимость.