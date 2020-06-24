Трамп предложил переименовать коронавирус: С названием COVID-19 американцы не справляются

Трамп приехал в Аризону в ходе своей предвыборной кампании. Он произнёс речь на митинге, предложив переименовать коронавирус. По мнению президента, некоторые американцы не справляются с названием COVID-19. Они просто не понимают, почему 19 и что означает сочетание букв.

Американский лидер предложил 19 альтернативных названий. Первое - "Ухань". Этим он снова сделал акцент, что вирус распространился из Китая. С этой страной у США напряжённые отношения. Одним из вариантом названия вируса был "Кунг-флю". Первая часть наименования отсылает к китайским единоборствам кунг-фу, вторая переводится с английского как "грипп".

Дональд Трамп по незнанию или невнимательности не объяснил, почему он говорит о вирусе как о COVID-19. Всемирная организация здравоохранения чётко разграничила эти два понятия. Вирус, вспышка которого произошла в Китае и привела к пандемии, называется SARS-CoV-2, а COVID-19 - заболевание, которое он вызывает.

Пандемия обострила отношения Вашингтона и Пекина. Американский президент неоднократно обвинял Китай в сокрытии информации о начале эпидемии, количестве заражённых и вообще происхождении коронавируса. Китайские власти не согласны с подобными заявлениями, считая, что мировую беду Трамп использует для "шельмования Китая".