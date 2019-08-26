Трамп предложил неожиданный способ использования ядерных бомб: "Взорвать ураганы"

Неожиданный способ использования ядерных бомб предложил во время закрытого брифинга, посвященного ураганам, президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает портал Axios.

В частности, глава Белого дома высказал предположение: бороться против природной стихии современным оружием.

При этом портал отмечает, что Трамп неоднократно предлагал старшим должностным лицам Министерства национальной безопасности изучить возможность использования ядерных бомб, чтобы не дать ураганам обрушиться на Соединенные Штаты.

"Я понял. Почему бы нам не взорвать их? - цитирует источник портала главу Белого дома. - Они (ураганы. - Ред.) начинают формироваться у побережья Африки. Когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в центр урагана, и это разрушает его. Почему мы не можем этого сделать?"

По данным источника, предложение президента США вызвало недоумение среди присутствующих.

"Что за… что мы будем делать с этим?" - процитировал портал замечания, сделанные после завершения брифинга.

Впрочем, как уточняет портал, это не первый раз, когда Трамп предложил "взрывать ураганы". Отмечается, что эту идею американский президент ранее высказал в другом разговоре с высокопоставленным чиновником администрации. И даже есть записка NSC 2017 года, которая описывает ту самую беседу. Но источник, знакомый с меморандумом СНБ, уточнил, что в нем нет слова "ядерный". Это, как отмечается, говорит о том, что Трамп просто говорил о бомбардировках ураганов.

Портал также напоминает, что меньше чем через месяц после вступления Трампа в должность президента США в 2016 году в National Geographic появилась статья под заголовком: "Ураганы с ядерным оружием: удивительная история действительно плохой идеи". В ней, в частности, указывалось, что сброс ядерной бомбы в ураган будет запрещен в соответствии с условиями ДРСМД. Так что это может предотвратить любые эксперименты, если США соблюдают условия договора.

Напомним, США в одностороннем порядке разорвали договор.