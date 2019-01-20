Трамп предложил Конгрессу США компромисс для прекращения шатдауна

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил Конгрессу США принять новый план по прекращению шатдауна, однако представители Демократической партии намерены его отвергнуть

По мнению главы государства, республиканцы и демократы должны провести двухпартийную иммиграционную реформу. Он призвал политиков выслушать друг друга и найти приемлемое решение.

Ключевым предложением Трампа является следующее: Белый дом готов продлить статус некоторым категориям мигрантов в обмен на выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе Мексики.

"Это разумный компромисс, который должны поддержать обе партии", - заявил он.

Однако конгрессмены ранее согласились выделить всего около 1,3 миллиарда долларов на инфраструктурный проект. Несогласие между сторонами по данному пункту и спровоцировало шатдаун.

Как сообщает ряд СМИ, Демократическая партия Соединенных Штатов намерена вновь отвергнуть предложение президента.