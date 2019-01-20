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Трамп предложил Конгрессу США компромисс для прекращения шатдауна
20 января 2019, 08:39 • 178 • Политика
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил Конгрессу США принять новый план по прекращению шатдауна, однако представители Демократической партии намерены его отвергнуть
По мнению главы государства, республиканцы и демократы должны провести двухпартийную иммиграционную реформу. Он призвал политиков выслушать друг друга и найти приемлемое решение.
Ключевым предложением Трампа является следующее: Белый дом готов продлить статус некоторым категориям мигрантов в обмен на выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе Мексики.
"Это разумный компромисс, который должны поддержать обе партии", - заявил он.
Однако конгрессмены ранее согласились выделить всего около 1,3 миллиарда долларов на инфраструктурный проект. Несогласие между сторонами по данному пункту и спровоцировало шатдаун.
Как сообщает ряд СМИ, Демократическая партия Соединенных Штатов намерена вновь отвергнуть предложение президента.
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