Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли США перекроют Северный морской путь. При определённых условиях
Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину
Пушков призвал защитить граждан от "коллекторского террора"
Усынoвляюсь кaндидатом в Пpeзидeнты
Главная / Политика

Трамп предложил Конгрессу США компромисс для прекращения шатдауна

20 января 2019, 08:39  •  178 • Политика
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил Конгрессу США принять новый план по прекращению шатдауна, однако представители Демократической партии намерены его отвергнуть
По мнению главы государства, республиканцы и демократы должны провести двухпартийную иммиграционную реформу. Он призвал политиков выслушать друг друга и найти приемлемое решение.
Ключевым предложением Трампа является следующее: Белый дом готов продлить статус некоторым категориям мигрантов в обмен на выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе Мексики.
"Это разумный компромисс, который должны поддержать обе партии", - заявил он.
Однако конгрессмены ранее согласились выделить всего около 1,3 миллиарда долларов на инфраструктурный проект. Несогласие между сторонами по данному пункту и спровоцировало шатдаун.
Как сообщает ряд СМИ, Демократическая партия Соединенных Штатов намерена вновь отвергнуть предложение президента.
President Trump Delivers Remarks on the Humanitarian Crisis on Our Southern Border and the Shutdown https://t.co/JFXo9Jz2oj
— The White House (@WhiteHouse) 19 января 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

178
Источник
Похожие новости
19 января 2019, 16:24
Источник CNN в Белом доме под видом сенсации почти повторил сказанное Трампом
19 января 2019, 19:39
Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину
20 января 2019, 02:09
"Прекрасные познания истории": Гаспарян о Шендеровиче, назвавшем Шикотан "отродясь японским"
Загрузка...
19 января 2019, 16:24
Корабли США перекроют Северный морской путь. При определённых условиях
19 января 2019, 22:54
В Госдуме предложили списать гражданам все "невозвратные долги" по ЖКХ
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный вопрос
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
20 января 2019, 02:09
Каждый рискует быть прозванным "москальским провокатором": Азаров о поведен...
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный ...
20 января 2019, 01:54
Под присмотром «Пытливого»: Черноморский флот РФ начал наблюдение за эсминцем ВМС США...
20 января 2019, 05:24
"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей Чубай...
20 января 2019, 02:09
"Достоинство победило разум": Дудчак об Украине, закупающей российскую нефт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 января 2019, 12:24
Ракеты «Калибр» готовятся мстить Штатам за потери «Вагнера»
18 января 2019, 17:24
«Двух лётчиков спасли»: что известно об аварии Су-34 на Дальнем Востоке
14 января 2019, 23:54
ВСУ решили "избавиться" от пожелавших "вернуться домой живыми" бойцов
16 января 2019, 11:24
«Вышвырните детей»: в Москве правоохранительные органы проверят действия коллекторов, угрожавших учителям школы
18 января 2019, 19:09
Явка провалена, или подлинная история Елены Бойко
18 января 2019, 02:39
Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео
13 января 2019, 11:54
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.