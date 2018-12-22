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″Трамп предает всех″: В Германии поставили под сомнение надежность США

22 декабря 2018, 13:24  •  176 • Политика
Немецкие СМИ пояснили, что будет означать для союзников американцев уход армии США из Сирии. ″Трамп предает всех. Израильтян, курдов, европейцев″, - оценили в Германии поступок президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, поставив под сомнение надежность США.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил решение вывести американские войска из Сирии. В Германии оценили этот военный маневр по-своему, решив, что в данном случае Вашингтон проявил предательство по отношению к своим союзникам.
″Трамп предает всех. Израильтян, курдов, европейцев″, - пишет немецкое издание Die Welt, поясняя, что вывод американского военного контингента из САР стал ″пощечиной Израилю″ и премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.
Издание напоминает, что буквально две недели назад 3 декабря спецпредставитель Трампа по Сирии Джеймс Джеффри сформулировал три условия вывода войск США: окончательное поражение Исламского государства (террористическая организация, запрещенная в России), вывод всех иранских сил и политическое решение кризиса.
Но ИГ до сих пор не побежден, напоминают авторы, полагая, что ″вывод американских войск расчищает путь для дальнейших перемещений иранских войск и вооружений на запад″. Да и курды - единственные серьезные союзники США в Сирии - теперь оказались преданы Вашингтоном.
Немецкое СМИ после принятого американцами решения и вовсе ставит под сомнение надежность США.
″Кто должен полагаться на США, если таких долгосрочных союзников, как курды, приносят в жертву в одночасье? Какой мир могут гарантировать США? Какого агрессора удержать?″ - недоумевают авторы.
Напомним, ранее американский лидер заявил о решении вывести войска США из Сирии:
Мы долго воевали в Сирии. Я - президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень боевых действий, и мы победили ИГ. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой,
- заявил Трамп.
Однако многие эксперты относятся к этому заявлению скептически, полагая, что вряд ли Вашингтон реально сделает это.
Российский сенатор Алексей Пушков намекнул, что решение - это еще не сам вывод.
Выведут ли США все свои войска из Сирии? Это будет видно по тому, закроют ли они базу в Ат-Танфе. Решение о выводе еще не есть полный вывод
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 декабря 2018 г.
До сих пор адм.США заявляла: военные США будут в Сирии столько,сколько необходимо. Трамп резко поменял курс: видно, счел Сирию проигранной.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 декабря 2018 г.

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