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Трамп пожелал примирения России и Украины
23 февраля 2020, 19:39 • 96 • Украина
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Reuters
«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — приводит ТАСС слова Трампа.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран, поскольку создаёт им конкуренцию.
В январе агентство Associated Press опубликовало запись, на которой, как утверждают авторы материала, президент США Дональд Трамп во время ужина в 2018 году обсуждал Украину и то, как долго она сможет «бороться с Россией».
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