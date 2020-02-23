Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Соросята" занялись геноцидом: Экс-депутат Рады вынес приговор пенсиям...
Мова объединяет
Крым - русский. Доказано в Гааге
Пенсии снизят, но не у нас. Экс-президент заявил о провокации
Главная / Украина

Трамп пожелал примирения России и Украины

23 февраля 2020, 19:39  •  96 • Украина
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
 
Reuters
 

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — приводит ТАСС слова Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран, поскольку создаёт им конкуренцию.

В январе агентство Associated Press опубликовало запись, на которой, как утверждают авторы материала, президент США Дональд Трамп во время ужина в 2018 году обсуждал Украину и то, как долго она сможет «бороться с Россией».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
23 февраля 2020, 09:54
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому
23 февраля 2020, 19:39
Трамп пожелал примирения России и Украины
22 февраля 2020, 20:54
Вандалы осквернили мемориал в честь освобождения Одессы
22 февраля 2020, 17:39
На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах
22 февраля 2020, 17:39
Зеленский принял заявление об отставке главы Тернопольской области
22 февраля 2020, 20:54
Глава ФБУ отказался говорить, кто дал аккредитацию Касперовичу
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции...
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
23 февраля 2020, 09:54
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2020, 21:39
Отдых 2020: В Турции скоро будут ноги вытирать о «руссо туристо»
18 февраля 2020, 19:39
"Русские, спасайте, убивают!": В Сирии толпа мирных жителей едва не растерзала американцев
22 февраля 2020, 17:54
Путин отказал Эрдогану: Раздела Сирии не будет
21 февраля 2020, 12:39
"Вот же лживая м...": Пристайко с трибуны ООН обвинил Россию в "оккупации и убийствах украинцев"
20 февраля 2020, 04:09
ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины
22 февраля 2020, 08:09
Турция попыталась сбить русский самолет в Сирии (Telegram. Обзор)
22 февраля 2020, 11:09
«Дочери чувствуют себя в безопасности»: эстонка сбежала с детьми в Россию от мужа, которого подозревает в педофилии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.