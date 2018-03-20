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Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах

20 марта 2018, 21:54  •  74 • Украина

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

Согласно предварительным данным ЦИК, Путин побеждает на состоявшихся 18 марта выборах президента РФ, набирая 76,69%.

Путин также обсудил с Трампом дальнейшие российско-американские контакты, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента. "Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне", - уточнили в Кремле. Отмечается, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем".

Главы государств также высказались за развитие взаимодействия двух стран в вопросах обеспечения стратегической стабильности и ограничения гонки вооружений. "Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что при обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества "проявлена заинтересованность в его активизации", при этом "отдельно затрагивалась сфера энергетики".

Международная повестка 

Путин и Трамп в ходе телефонного разговора затронули вопросы урегулирования в Сирии и на Украине. 

"Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис", - отметили в Кремле. "С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили решение ситуации вокруг КНДР. 

"Выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова", - говорится в сообщении. "Акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий по разрешению ситуации мирными, дипломатическими средствами", - сообщила пресс-служба.

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