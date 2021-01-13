Трамп появился на публике и высказался о повторном импичменте: "Это вызывает ужасный гнев"

Американский лидер Дональд Трамп, появившись перед журналистами за мгновения до вылета в Техас, прокомментировал намерение политиков провести процедуру импичмента.

По его словам, происходящее - продолжение "величайшей охоты на ведьм".

Он подчеркнул, что не хочет продолжения насилия. При этом, указал он, намерение провести импичмент главе государства "вызывает ужасный гнев".

"Это нелепо. Просто смешно. <…> Я считаю, что это создаёт огромную опасность для нашей страны и вызывает огромный гнев. Я не хочу насилия", - заметил Трамп.

В американских медиа также распространилось заявление президента США по поводу того, чувствует ли он ответственность за атаку на Капитолий. По мнению Трампа, сказанные им 6 января слова были "абсолютно уместными". Примечательно, передаёт "Медуза", что это заявление Трампа было удалено в текстовой расшифровке Reuters примерно через десять минут после публикации.

Ранее сообщалось, что президента США блокировали в популярных социальных медиа, что вызвало бурю негатива от его сторонников.