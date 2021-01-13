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Трамп появился на публике и высказался о повторном импичменте: "Это вызывает ужасный гнев"

13 января 2021, 13:40  •  92 • В мире
Президент США Дональд Трамп впервые после событий 6 января появился на публике перед прессой и высказал своё мнение о процедуре импичмента, который намеревается реализовать палата представителей. По его словам, это является продолжением величайшей охоты на ведьм. "Я думаю, это вызывает ужасный гнев", - заметил он.
Американский лидер Дональд Трамп, появившись перед журналистами за мгновения до вылета в Техас, прокомментировал намерение политиков провести процедуру импичмента.
По его словам, происходящее - продолжение "величайшей охоты на ведьм".
Он подчеркнул, что не хочет продолжения насилия. При этом, указал он, намерение провести импичмент главе государства "вызывает ужасный гнев".
"Это нелепо. Просто смешно. <…> Я считаю, что это создаёт огромную опасность для нашей страны и вызывает огромный гнев. Я не хочу насилия", - заметил Трамп.
В американских медиа также распространилось заявление президента США по поводу того, чувствует ли он ответственность за атаку на Капитолий. По мнению Трампа, сказанные им 6 января слова были "абсолютно уместными". Примечательно, передаёт "Медуза", что это заявление Трампа было удалено в текстовой расшифровке Reuters примерно через десять минут после публикации.
Ранее сообщалось, что президента США блокировали в популярных социальных медиа, что вызвало бурю негатива от его сторонников.

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