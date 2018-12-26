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Трамп повторил афганский сценарий Обамы: Эксперт объяснил, как США будут "выдавливать" свои войска из Сирии

26 декабря 2018, 18:09  •  67 • В мире
Политолог Михаил Синельников-Оришак уверен, что США схитрили, заявив о выводе войск из Сирии. По его словам, впервые об уходе, правда, не из Сирии, а из Афганистана Белый дом заикнулся еще при правлении предшественника Трампа Барака Обамы. Не исключено, что этот вывод войск будет очень долгим – выводить будут "в час по чайной ложке", подчеркнул американист.
Заявление Трампа о победе над терроризмом в САР не стоит принимать за чистую монету. С таким мнением выступил политолог Михаил Синельников-Оришак.
По его словам, нынешняя ситуация напоминает сценарий вывода амеркианских войск из Афганистана. Впервые это Белый дом продемонстрировал еще при Бараке Обаме.
Сейчас, уже при Трампе у власти, американские войска из Афганистана "все еще "уходят", передает "Утро.ру".
При этом, отметил эксперт, появление частных военных компаний создано специально, чтобы "формально дистанцировать их деятельность от государства". Поэтому даже после анонсированного вывода войск в САР могут остаться и ЧВК, и амеркианские советники.
"Не исключено, что этот вывод войск будет очень долгим – выводить будут "в час по чайной ложке", но и после этого американское присутствие в том или ином виде сохранится", – подытожил американист в эфире радио Sputnik.

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