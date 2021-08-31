Трамп потребовал вывезти вооружение из Афганистана: "Или как минимум разбомбить"

Бывший президент США заявил, что Штаты потратили на это снаряжение миллиарды долларов.

Экс-президент США Дональд Трамп гневно раскритиковал администрацию Джо Байдена. По его словам, кампания по выводу американского контингента была проведена безобразно. Он также указал, что из Афганистана следовало бы забрать вооружение, на которое Штаты потратили $85 млрд.

В противном случае, подчеркнул Трамп, следует вернуться и продемонстрировать военную силу или "как минимум разбомбить его к чёрту".

По мнению бывшего хозяина Белого дома, ситуация с выводом военных из Афганистана в целом организована катастрофически плохо.

"Никогда в истории выход из войны не проводился настолько плохо или некомпетентно, как при администрации Байдена в ситуации с Афганистаном", - отметил Трамп и добавил, что администрация Байдена в Афганистане действовала "глупо".

Ранее Пентагон объявил о завершении американской миссии в Афганистане.