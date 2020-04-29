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Трамп потребовал от спецслужб доказать вину Китая в эпидемии

29 апреля 2020, 19:10  •  39 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Особое задание Петагон получил еще на прошлой неделе
Президент США Дональд Трамп поручил спецслужбам выяснить, скрывали ли Китай и ВОЗ информацию о пандемии коронавируса. Об этом сообщает NBC News в среду, 29 апреля.
По данным издания, в разведуправление Пентагона поступило спецзадание по поиску сведений о ранних сроках вспышки COVID-19 еще на прошлой неделе. Аналогичные инструкции были посланы в ЦРУ.
"Белый дом приказал спецслужбам прочесать перехваты сообщений гражданских источников, спутниковые снимки и другие данные, чтобы установить, скрывали ли Китай и Всемирная организация здравоохранения первоначально то, что они знали о возникающей пандемии коронавируса", – рассказали NBC News действующие и бывшие официальные лица США, знакомые с делом.
Вероятно, пишет издание, Трамп ссылался именно на это поручение на своей пресс-конференции в понедельник, 27 апреля, когда говорил, что "мы проводим очень серьезные расследования". Тогда он добавил, что Вашингтон недоволен сложившейся в стране ситуацией с пандемией, поскольку в администрации считают, что "ее можно было остановить у очага, быстро остановить и не дать распространиться по всему миру".
В рамках поставленной задачи спецслужбам нужно определить, знал ли ВОЗ о двух исследовательских лабораториях по изучению коронавирусов в китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен вирус.
Между тем, ЦРУ отказалось от комментариев. Чиновник из офиса директора национальной разведки сказал изданию следующее: "Мы не знаем ни о каких подобных задачах из Белого дома".
Одновременно источники NBC News, близкие к президенту, считают, что такое рьяное рвение Трампа, который резко поменял свою точку зрению насчет Пекина (сначала он хвалил китайское правительство за борьбу с коронавирусом, а потом стал активно их ругать) имеет простое объяснение – пандемия угрожает экономике США и перспективам его переизбрания на второй срок.
Критики хозяина Белого дома полагают, что Трамп сосредоточил внимание на Китае и ВОЗ, чтобы попытаться отвлечь общественность от насущного вопроса о том, какие предупреждения получил он сам в январе и феврале этого года от своих собственных советников по вопросам здравоохранения и разведки, поскольку в то время лидер нации преуменьшал серьезность вируса.

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