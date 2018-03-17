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Трамп посулил Ким Чен Ыну "светлое будущее" в обмен на ядерные ракеты КНДР

17 марта 2018, 01:39  •  21 • Политика
Глава Белого дома подтвердил намерение встретиться с лидером Северной Кореи до конца мая.
Президент США Дональд Трамп подтвердил свои намерения провести переговоры с глазу на глаз с главой КНДР Ким Чен Ыном в конце мая этого года. Это было сделано во время телефонного разговора с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что в ходе телефонных переговоров оба лидера согласились, что только действиями, а не словами можно добиться ядерного разоружения Северной Кореи. Вместе с тем Трамп вновь подтвердил свое желание лично встретиться с Ким Чен Ыном для прямых переговоров.
"Трамп подтвердил свое намерение до конца мая встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", - гласит заявление.
Пресс-служба добавляет, что Трамп выражает сдержанный оптимизм по поводу предстоящей встречи. Президент обещает КНДР "светлое будущее", если страна сделает так, как хочет США.

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Трамп посулил Ким Чен Ыну "светлое будущее" в обмен на ядерные ракеты КНДР

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