|
Трамп посулил Ким Чен Ыну "светлое будущее" в обмен на ядерные ракеты КНДР
17 марта 2018, 01:39 • 21 • Политика
Глава Белого дома подтвердил намерение встретиться с лидером Северной Кореи до конца мая.
Президент США Дональд Трамп подтвердил свои намерения провести переговоры с глазу на глаз с главой КНДР Ким Чен Ыном в конце мая этого года. Это было сделано во время телефонного разговора с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что в ходе телефонных переговоров оба лидера согласились, что только действиями, а не словами можно добиться ядерного разоружения Северной Кореи. Вместе с тем Трамп вновь подтвердил свое желание лично встретиться с Ким Чен Ыном для прямых переговоров.
Пресс-служба добавляет, что Трамп выражает сдержанный оптимизм по поводу предстоящей встречи. Президент обещает КНДР "светлое будущее", если страна сделает так, как хочет США.
Подпишитесь на нас
21
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
11 марта 2018, 09:09
|
16 марта 2018, 09:24
|
11 марта 2018, 18:54
|
14 марта 2018, 05:24
|
11 марта 2018, 18:54
|
11 марта 2018, 21:54
|
13 марта 2018, 17:54