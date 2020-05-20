|
Трамп поставил ВОЗ ультиматум: На выполнение условий - месяц
20 мая 2020, 03:55 • 85 • В мире
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предъявил ВОЗ ультиматум и дал месяц на то, чтобы выполнить условия США. В противном случае Америка прекратит финансирование организации.
На язык шантажа и угроз перешёл президент США Дональд Трамп в разговоре со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Глава Белого дома предъявил организации недвусмысленный ультиматум, пригрозив лишить её американских денег.
На выполнение требований Штатов Трамп дал ВОЗ месяц - 30 дней. В противном случае США прекратят финансировать организацию, да и о членстве в ВОЗ призадумаются.
Соответствующее письмо с ультимативными требованиями президент США направил директору организации Тедросу Аданому Гебреисусу и обнародовал у себя в Twitter.
Незадолго до этого глава Белого дома буквально обрушился с критикой на орган здравоохранения ООН, назвав его "марионеткой Китая". Дерзкое заявление Трампа прозвучало всего через несколько часов после того, как США обвинили ВОЗ в том, что организация якобы позволила COVID-19 "выйти из-под контроля" ценой "многих жизней".
В частности, министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что ВОЗ, мол, не смогла получить информацию, которая нужна миру.
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 мая 2020, 00:55
|
15 мая 2020, 17:50
|
15 мая 2020, 18:55
|
15 мая 2020, 23:55
|
18 мая 2020, 22:55
|
19 мая 2020, 00:55
|
17 мая 2020, 08:55