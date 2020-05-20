Трамп поставил ВОЗ ультиматум: На выполнение условий - месяц

На язык шантажа и угроз перешёл президент США Дональд Трамп в разговоре со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Глава Белого дома предъявил организации недвусмысленный ультиматум, пригрозив лишить её американских денег.

На выполнение требований Штатов Трамп дал ВОЗ месяц - 30 дней. В противном случае США прекратят финансировать организацию, да и о членстве в ВОЗ призадумаются.

Соответствующее письмо с ультимативными требованиями президент США направил директору организации Тедросу Аданому Гебреисусу и обнародовал у себя в Twitter.

Незадолго до этого глава Белого дома буквально обрушился с критикой на орган здравоохранения ООН, назвав его "марионеткой Китая". Дерзкое заявление Трампа прозвучало всего через несколько часов после того, как США обвинили ВОЗ в том, что организация якобы позволила COVID-19 "выйти из-под контроля" ценой "многих жизней".

В частности, министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что ВОЗ, мол, не смогла получить информацию, которая нужна миру.