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Трамп поставил ВОЗ ультиматум: На выполнение условий - месяц

20 мая 2020, 03:55  •  85 • В мире
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предъявил ВОЗ ультиматум и дал месяц на то, чтобы выполнить условия США. В противном случае Америка прекратит финансирование организации.
На язык шантажа и угроз перешёл президент США Дональд Трамп в разговоре со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Глава Белого дома предъявил организации недвусмысленный ультиматум, пригрозив лишить её американских денег.
На выполнение требований Штатов Трамп дал ВОЗ месяц - 30 дней. В противном случае США прекратят финансировать организацию, да и о членстве в ВОЗ призадумаются.
Соответствующее письмо с ультимативными требованиями президент США направил директору организации Тедросу Аданому Гебреисусу и обнародовал у себя в Twitter.
Незадолго до этого глава Белого дома буквально обрушился с критикой на орган здравоохранения ООН, назвав его "марионеткой Китая". Дерзкое заявление Трампа прозвучало всего через несколько часов после того, как США обвинили ВОЗ в том, что организация якобы позволила COVID-19 "выйти из-под контроля" ценой "многих жизней".
В частности, министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что ВОЗ, мол, не смогла получить информацию, которая нужна миру.

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