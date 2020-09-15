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Трамп поставил Ирану ультиматум "за любое нападение" на США
15 сентября 2020, 13:15 • 112 • Политика
Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме пригрозил Ирану ответной атакой за любое нападение на Соединённые Штаты. "Будет в 1000 раз масштабнее!" - пообещал глава Белого дома.
Не стесняясь в выражениях, президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter разразился угрозами в адрес Ирана. Дело дошло до ультиматума.
В частности, глава Белого дома со ссылкой на публикации в прессе сообщил о том, что Тегеран готовится к возмездию за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
"Иран может планировать убийство или другое нападение на Соединённые Штаты в отместку за убийство Сулеймани", - написал Трамп, тут же указав, что якобы устранение иранского генерала было отместкой "за его планирование будущего нападения, убийств американских солдат".
Трамп не сдерживал себя в угрозах в адрес Тегерана, перейдя на громкие обещания.
"Любое нападение Ирана в любой форме на Соединённые Штаты будет встречено нападением на Иран, которое будет в 1000 раз масштабнее!" - подчеркнул глава Белого дома.
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