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Трамп поставил Ирану ультиматум "за любое нападение" на США

15 сентября 2020, 13:15  •  112 • Политика
Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме пригрозил Ирану ответной атакой за любое нападение на Соединённые Штаты. "Будет в 1000 раз масштабнее!" - пообещал глава Белого дома.
Не стесняясь в выражениях, президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter разразился угрозами в адрес Ирана. Дело дошло до ультиматума.
В частности, глава Белого дома со ссылкой на публикации в прессе сообщил о том, что Тегеран готовится к возмездию за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
"Иран может планировать убийство или другое нападение на Соединённые Штаты в отместку за убийство Сулеймани", - написал Трамп, тут же указав, что якобы устранение иранского генерала было отместкой "за его планирование будущего нападения, убийств американских солдат".
Трамп не сдерживал себя в угрозах в адрес Тегерана, перейдя на громкие обещания.
"Любое нападение Ирана в любой форме на Соединённые Штаты будет встречено нападением на Иран, которое будет в 1000 раз масштабнее!" - подчеркнул глава Белого дома.
...caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020

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