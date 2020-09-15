Трамп поставил Ирану ультиматум "за любое нападение" на США

Не стесняясь в выражениях, президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter разразился угрозами в адрес Ирана. Дело дошло до ультиматума.

В частности, глава Белого дома со ссылкой на публикации в прессе сообщил о том, что Тегеран готовится к возмездию за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

"Иран может планировать убийство или другое нападение на Соединённые Штаты в отместку за убийство Сулеймани", - написал Трамп, тут же указав, что якобы устранение иранского генерала было отместкой "за его планирование будущего нападения, убийств американских солдат".

Трамп не сдерживал себя в угрозах в адрес Тегерана, перейдя на громкие обещания.

"Любое нападение Ирана в любой форме на Соединённые Штаты будет встречено нападением на Иран, которое будет в 1000 раз масштабнее!" - подчеркнул глава Белого дома.