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Трамп посоветовал России "быть готовой" сбивать ракеты, выпущенные по Сирии

11 апреля 2018, 14:09  •  340 • Украина

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Об этом он написал в среду на своей странице Twitter.

"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и "умные", - написал он.

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