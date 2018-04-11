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Трамп посоветовал России "быть готовой" сбивать ракеты, выпущенные по Сирии
11 апреля 2018, 14:09 • 340 • Украина
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Об этом он написал в среду на своей странице Twitter.
"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и "умные", - написал он.
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